Ерик Тръмп в центъра на сделка за 1,5 млрд. долара с израелска дронова компания с договори с Пентагона

Ерик Тръмп е замесен в сделка на стойност 1,5 милиарда долара за излизане на борсата на израелската дронова компания Xtend – фирма, която открито рекламира „ниска цена на убийство“ и разполага с многомилионен договор с Пентагон, съобщи Wall Street Journal.

Компанията, чиито дронове според данни са участвали в убийството на лидера на Хамас Яхя Синуар в Газа през 2024 година, е включена и в „Програмата за дронова доминация“ на Министерството на отбраната. Xtend вече е установила присъствие в САЩ чрез Флоридския израелско-американски бизнес акселератор – инициатива, финансирана от местните данъкоплатци.

Конфликтът на интереси е очевиден: услугите на компанията се предлагат на Пентагона, контролиран от Доналд Тръмп, докато синът му съдейства за финансирането ѝ с публични средства.

Картината се усложнява допълнително от факта, че Доналд Тръмп-младши отделно подкрепя военната дронова фирма Unusual Machines – стратегически инвеститор в същата сделка с Xtend.

От изборната победа на Тръмп-баща през 2024 година двамата му синове са се присъединили към общо единадесет компании, което според критиците е показателно, че семейството все по-умело превръща президентството в бизнес възможност.