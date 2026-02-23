ЕС обсъди Газа и Украйна с Николай Младенов в Брюксел

Висшите дипломати на Европейския съюз се срещнаха в Брюксел с директора на Съвета за мир Николай Младенов, съобщиха световните агенции.
Младенов – бивш български политик и дипломат от Организацията на обединените нации, избран от Доналд Тръмп да ръководи Съвета за мир – проведе среща с върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас и с външните министри на всичките 27 държави членки на Съюза. Очакваше се европейските дипломати да обсъдят и войната в Украйна, както и нови санкции срещу Русия.
След разговорите тя посочи, че Младенов е информирал дипломатите за хуманитарната ситуация в Газа, както и за дейността и стратегията на Съвета за мир, които включват присъствие на ЕС в усилията по стабилизиране и хуманитарна подкрепа.
Калас съобщи още, че една държава членка на ЕС е блокирала нови санкции срещу израелски заселници, договорени от останалите страни в Съюза, без да посочи коя е тя.
По думите ѝ планираното от ЕС обучение на палестинска полиция в Газа очаква одобрение от страна на Израел.