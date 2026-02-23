НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:40 ЕСКАЛАЦИЯ: Американски самолет кръжа 4 часа над Ормузкия проток и Иран (НА ЖИВО/КАРТА)17:07 Цицелков призова за оставки в ЦИК, „ако не може да се фокусира върху работата си“16:54 Министърът на отбраната: Летище София не се затваря за военни цели15:53 Дечев: Предложих смяна на главния секретар. Клисурски: Изборите ще струват 80 млн. евро. Адемов: Хранителните пакети за уязвимите ще ги дадем сега, а не след вота15:36 Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“15:02 Асен Василев обяви нов протест: Радев да покаже с действия, че ще се бори!14:45 Гюров: Можем да пестим от администрация, но не можем от демокрация14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара
          НачалоЕвропаПолитика

          ЕС обсъди Газа и Украйна с Николай Младенов в Брюксел

          Кая Калас заяви, че Съюзът иска да бъде част от мирния процес и да допринесе с присъствие на място

          23 февруари 2026 | 22:07 20
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Висшите дипломати на Европейския съюз се срещнаха в Брюксел с директора на Съвета за мир Николай Младенов, съобщиха световните агенции.

          - Реклама -
            
            

          Младенов – бивш български политик и дипломат от Организацията на обединените нации, избран от Доналд Тръмп да ръководи Съвета за мир – проведе среща с върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас и с външните министри на всичките 27 държави членки на Съюза. Очакваше се европейските дипломати да обсъдят и войната в Украйна, както и нови санкции срещу Русия.

          „Искаме да бъдем част от мирния процес в Газа и също така да допринесем с това, с което разполагаме“, заяви Калас преди срещата.

          След разговорите тя посочи, че Младенов е информирал дипломатите за хуманитарната ситуация в Газа, както и за дейността и стратегията на Съвета за мир, които включват присъствие на ЕС в усилията по стабилизиране и хуманитарна подкрепа.

          „Добре беше да чуем от Младенов, че в момента наистина се полагат усилия за подобряване на ситуацията, че той вижда нещата по същия начин и че всъщност те също имат нужда от нашия принос на място“, каза Калас.

          Калас съобщи още, че една държава членка на ЕС е блокирала нови санкции срещу израелски заселници, договорени от останалите страни в Съюза, без да посочи коя е тя.

          По думите ѝ планираното от ЕС обучение на палестинска полиция в Газа очаква одобрение от страна на Израел.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Антонио Коща към Виктор Орбан: Спазвайте договореното за заема от 90 млрд. евро за Украйна

          Красимир Попов -
          Председателят на Европейския съвет предупреди, че блокиране на решението подкопава доверието в ЕС
          Политика

          Арестуваха Питър Манделсън заради разследване по случая „Епстийн“ – ОБНОВЕНА

          Красимир Попов -
          Разследването е за злоупотреба със служебно положение на фона на твърдения за връзки с Джефри Епстийн
          Политика

          Словакия спря аварийните доставки на ток за Украйна заради спора около „Дружба“

          Красимир Попов -
          Роберт Фицо заплаши с нови мерки, ако Киев не възстанови транзита на руски петрол
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions