Европейският съюз се подготвя да спре процеса на ратифициране на търговското споразумение със САЩ. Брюксел настоява за допълнителни разяснения от администрацията на президента Доналд Тръмп относно новия режим на митата, предава Reuters.

Основните политически групи в Европейския парламент обявиха, че ще блокират законодателната процедура за одобрение на пакта. Решението идва дни след като Върховният съд на САЩ отмени използването на закона за извънредни правомощия от Тръмп, насочен към налагане на „реципрочни“ мита в глобален мащаб.

Главният преговарящ по търговските въпроси от групата на Европейската народна партия (ЕНП) коментира, че „няма друг избор“, освен процесът да се забави до пълното изясняване на ситуацията.

Председателят на Комисията по международна търговия в ЕП Бернд Ланге свика извънредно заседание за преоценка на споразумението. Посланиците на ЕС също ще проведат среща, за да обсъдят цялостните търговски отношения с Вашингтон.

На фона на новините борсовите индекси реагираха негативно, като Stoxx Europe 600 отбеляза спад от 0,4%.