НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:45 НА ЖИВО: Първо заседание на новия Министерски съвет14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          НачалоЕвропаИкономика

          ЕС спира ратификацията на търговския пакт със САЩ заради митата на Тръмп

          Европейската народна партия (ЕНП) коментира, че „няма друг избор“

          23 февруари 2026 | 14:12 310
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Европейският съюз се подготвя да спре процеса на ратифициране на търговското споразумение със САЩ. Брюксел настоява за допълнителни разяснения от администрацията на президента Доналд Тръмп относно новия режим на митата, предава Reuters.

          - Реклама -
            
            

          Основните политически групи в Европейския парламент обявиха, че ще блокират законодателната процедура за одобрение на пакта. Решението идва дни след като Върховният съд на САЩ отмени използването на закона за извънредни правомощия от Тръмп, насочен към налагане на „реципрочни“ мита в глобален мащаб.

          Главният преговарящ по търговските въпроси от групата на Европейската народна партия (ЕНП) коментира, че „няма друг избор“, освен процесът да се забави до пълното изясняване на ситуацията.

          Председателят на Комисията по международна търговия в ЕП Бернд Ланге свика извънредно заседание за преоценка на споразумението. Посланиците на ЕС също ще проведат среща, за да обсъдят цялостните търговски отношения с Вашингтон.

          На фона на новините борсовите индекси реагираха негативно, като Stoxx Europe 600 отбеляза спад от 0,4%.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Ограничават движението в Троянския проход заради обезопасяване на скатове

          Десислава Димитрова -
          От 24 февруари поетапно ще бъде ограничавано движението в участък от Троянския проход – път II-35, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
          Политика

          НА ЖИВО: Първо заседание на новия Министерски съвет

          Никола Павлов -
          По традиция редовните правителствени заседания се провеждат в сряда
          Политика

          ЕК: Блокирането на заема за Украйна от Орбан би нарушило договорите на ЕС

          Георги Петров -
          Още миналата седмица Брюксел потвърди, че ЕК е в контакт с Киев за ремонта на „Дружба“ и няма риск за Унгария и Словакия засега
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions