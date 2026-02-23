ЕСКАЛАЦИЯ: Американски самолет кръжа 4 часа над Ормузкия проток и Иран (НА ЖИВО/КАРТА)

Разузнавателен противолодъчен самолет на Военноморските сили на САЩ – Boeing P-8A Poseidon – отново е бил засечен над Ормузкия проток в близост до иранските граници. Това съобщава РИА Новости, позовавайки се на данни за полети.

- Реклама -

Самолетът, който редовно извършва мисии край Иран, е излетял от територията на Бахрейн в 14:18 UTC (16:18 ч. българско време) и в продължение на около четири часа е извършвал кръгови полети над стратегическия морски коридор.

Полетът на самолета може да следите НА ЖИВО тук.

Ормузкият проток е ключов маршрут за световните доставки на петрол и често е фокус на напрежение между Вашингтон и Техеран.

Междувременно американският президент Доналд Тръмп обмисля възможността за мащабен удар срещу Иран, съобщи по-рано The New York Times, позовавайки се на източници, запознати с обсъжданията. Според публикацията подобен сценарий може да бъде реализиран, ако преговорите или евентуален ограничен удар не доведат до желания резултат.

В петък Тръмп заяви в отговор на въпрос на журналисти, че разглежда възможността за ограничени удари срещу Иран.

От своя страна официалният представител на иранското външно министерство Исмаил Багаи подчерта, че Техеран ще разглежда дори „ограничен удар“ от страна на САЩ като акт на агресия.