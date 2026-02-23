НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
          Война

          ЕСКАЛАЦИЯ: Американски самолет кръжа 4 часа над Ормузкия проток и Иран (НА ЖИВО/КАРТА)

          23 февруари 2026 | 17:40 2400
          Снимка: Facebook
          Никола Павлов
          Разузнавателен противолодъчен самолет на Военноморските сили на САЩ – Boeing P-8A Poseidon – отново е бил засечен над Ормузкия проток в близост до иранските граници. Това съобщава РИА Новости, позовавайки се на данни за полети.

          Самолетът, който редовно извършва мисии край Иран, е излетял от територията на Бахрейн в 14:18 UTC (16:18 ч. българско време) и в продължение на около четири часа е извършвал кръгови полети над стратегическия морски коридор.

          Полетът на самолета може да следите НА ЖИВО тук.

          Ормузкият проток е ключов маршрут за световните доставки на петрол и често е фокус на напрежение между Вашингтон и Техеран.

          Междувременно американският президент Доналд Тръмп обмисля възможността за мащабен удар срещу Иран, съобщи по-рано The New York Times, позовавайки се на източници, запознати с обсъжданията. Според публикацията подобен сценарий може да бъде реализиран, ако преговорите или евентуален ограничен удар не доведат до желания резултат.

          САЩ дадоха 48 часа на Иран да даде отговор на предложенията за ядрена сделка САЩ дадоха 48 часа на Иран да даде отговор на предложенията за ядрена сделка

          В петък Тръмп заяви в отговор на въпрос на журналисти, че разглежда възможността за ограничени удари срещу Иран.

          От своя страна официалният представител на иранското външно министерство Исмаил Багаи подчерта, че Техеран ще разглежда дори „ограничен удар“ от страна на САЩ като акт на агресия.

