НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          НачалоВойна

          Евгений Дикий за ракетите „Фламинго“: Засега това не е оръжие, което ще влети през прозорците на Кремъл

          23 февруари 2026 | 12:47 800
          Евгений Дикий
          Евгений Дикий
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Украинската ракета „Фламинго“ се усъвършенства, но около нея са започнали да се разгръщат различни политически игри. Това заяви в ефира на Radio NV Евгений Дикий, ветеран от руско-украинската война и бивш командир на рота от батальонa „Айдар“, коментирайки публикации в социалните мрежи, че такава ракета не съществува и има лоши характеристики.

          - Реклама -
            
            

          Той припомни и впечатлението, което е направила върху руския завод във Воткинск, който произвежда ракети за системите „Искандер“ и „Орешник“.

          Според него това е склонност сред някои украинци да се съмняват във всичко, включително в съществуването на украинската ракета „Фламинго“. „Ако успеем да щурмуваме Москва, да разрушим Кремъл и да забием тризъбец върху руините му, социалните ни мрежи определено ще кажат, че е малко дефектен и криво поставен“, припомня той стар виц, като добавя, че това е дело именно на онези, които не са направили нищо полезно в тази война, но които са най-уморени от нея и обвиняват всички, които не могат да победят руснаците.

          „В съзнанието на тези хора „Фламинго“ не е просто предназначено да удари завода и да унищожи целия цех, където са били сглобявани корпусите на ракетите „Искандер“, но очевидно ракетата също така трябва по някакъв начин да се трансформира в ядрена ракета по време на полет, да се обърне и да се насочи директно към Кремъл, вместо към завода във Воткинск. И дори когато видят гъбовидния облак, пак ще намерят за какво да се оплачат“, пошегува се Дикий.

          Според него с ракетата „Фламинго“ е станал много неприятен инцидент, когато чисто военен въпрос се е политизирал. „Тези ракети дори не са достигнали първите си руски цели, а вече са станали цел на цяла специална операция, а производителят е станал цел на много добре обмислена и добре премислена ИПСО“, заяви той. Според него украинската компания Fire Point е извървяла труден път от нулата, като първо е произвеждала дронове с голям обсег и накрая е похарчила няколко години и собствени средства за разработване на крилата ракета с обсег от хиляди километри. Въпреки това, в един момент, по искане на ръководството на страната, тя е била принудена да „разкрие“ наличието на тези ракети малко преди да достигнат Русия. „Това се случи по време на много трудни преговори с Тръмп, когато ни беше казано, че Украйна няма карти, и тогава трябваше да запретнем ръкави и да покажем, че все още имаме асове“, заяви Дикий.

          Той подчерта, че от този момент нататък ИПСО започва да се насочва към Fire Point, която произвежда „Фламинго“. Тя е била погълната от вълна от опити да се засенчат военните успехи на Украйна с кампания за това, че е най-корумпираната страна в света, лъжливо обвинявайки я във връзки с Миндич.

          Дикий подчертава, че ракетата „Фламинго“ в момента се усъвършенства и точността ѝ е достатъчна, за да удари голяма, неподвижна цел. Той също така отбеляза, че никоя държава не е предоставила на Украйна оръжие, способно да удари завода във Воткинск в Русия. „Това не е видът оръжие, което ще прелети през прозореца на Кремъл. Точността не е там“, отбеляза той. Военният добави, че може да порази редица важни руски цели, а точността ѝ е плюс или минус 100 метра.

          Той твърди, че кампанията Fire Point“е изкуствено „привързана“ към правителството и сега тези, които не го харесват, не би трябвало да харесват и украинската ракета.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Мерц: Русия не печели войната и е достигнала най-дълбокото ниво на варварство

          Георги Петров -
          Според Мерц Москва се опитва да наложи усещането за победа, но фактите на терен са различни
          Крими

          Расте броят на жертвите на размириците в Мексико след ликвидирането на Ел Менчо

          Никола Павлов -
          При въоръжените сблъсъци са ликвидирани осем бойци на картела. По последна информация са арестувани общо 27 души
          Война

          ISW: Русия промени целта на своите атаки срещу Украйна

          Христо Иванов -
          В същото време ISW смятат, че Москва няма да прекрати опитите си да унищожи енергийната инфраструктура на Украйна.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions