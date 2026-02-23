Украинската ракета „Фламинго“ се усъвършенства, но около нея са започнали да се разгръщат различни политически игри. Това заяви в ефира на Radio NV Евгений Дикий, ветеран от руско-украинската война и бивш командир на рота от батальонa „Айдар“, коментирайки публикации в социалните мрежи, че такава ракета не съществува и има лоши характеристики.

Той припомни и впечатлението, което е направила върху руския завод във Воткинск, който произвежда ракети за системите „Искандер“ и „Орешник“.

Според него това е склонност сред някои украинци да се съмняват във всичко, включително в съществуването на украинската ракета „Фламинго“. „Ако успеем да щурмуваме Москва, да разрушим Кремъл и да забием тризъбец върху руините му, социалните ни мрежи определено ще кажат, че е малко дефектен и криво поставен“, припомня той стар виц, като добавя, че това е дело именно на онези, които не са направили нищо полезно в тази война, но които са най-уморени от нея и обвиняват всички, които не могат да победят руснаците.

„В съзнанието на тези хора „Фламинго“ не е просто предназначено да удари завода и да унищожи целия цех, където са били сглобявани корпусите на ракетите „Искандер“, но очевидно ракетата също така трябва по някакъв начин да се трансформира в ядрена ракета по време на полет, да се обърне и да се насочи директно към Кремъл, вместо към завода във Воткинск. И дори когато видят гъбовидния облак, пак ще намерят за какво да се оплачат“, пошегува се Дикий.

Според него с ракетата „Фламинго“ е станал много неприятен инцидент, когато чисто военен въпрос се е политизирал. „Тези ракети дори не са достигнали първите си руски цели, а вече са станали цел на цяла специална операция, а производителят е станал цел на много добре обмислена и добре премислена ИПСО“, заяви той. Според него украинската компания Fire Point е извървяла труден път от нулата, като първо е произвеждала дронове с голям обсег и накрая е похарчила няколко години и собствени средства за разработване на крилата ракета с обсег от хиляди километри. Въпреки това, в един момент, по искане на ръководството на страната, тя е била принудена да „разкрие“ наличието на тези ракети малко преди да достигнат Русия. „Това се случи по време на много трудни преговори с Тръмп, когато ни беше казано, че Украйна няма карти, и тогава трябваше да запретнем ръкави и да покажем, че все още имаме асове“, заяви Дикий.

Той подчерта, че от този момент нататък ИПСО започва да се насочва към Fire Point, която произвежда „Фламинго“. Тя е била погълната от вълна от опити да се засенчат военните успехи на Украйна с кампания за това, че е най-корумпираната страна в света, лъжливо обвинявайки я във връзки с Миндич.

Дикий подчертава, че ракетата „Фламинго“ в момента се усъвършенства и точността ѝ е достатъчна, за да удари голяма, неподвижна цел. Той също така отбеляза, че никоя държава не е предоставила на Украйна оръжие, способно да удари завода във Воткинск в Русия. „Това не е видът оръжие, което ще прелети през прозореца на Кремъл. Точността не е там“, отбеляза той. Военният добави, че може да порази редица важни руски цели, а точността ѝ е плюс или минус 100 метра.

Той твърди, че кампанията Fire Point“е изкуствено „привързана“ към правителството и сега тези, които не го харесват, не би трябвало да харесват и украинската ракета.