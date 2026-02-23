НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Фестивалът „От Добруджа до Пирин“ събира фолклорните съкровища на три региона в Благоевград

          Три вечери с музика и танци от Добруджа, Северняшката област и Пиринския край ще оживят сцената на зала „Яворов“

          23 февруари 2026 | 16:05
          Дамяна Караджова
          От Добруджа до Пирин ще представи богатството на българските етнографски области в Благоевград на 24, 25 и 26 февруари. В рамките на три поредни вечери професионални ансамбли ще покажат музиката и танците на Добруджа, Северняшката фолклорна област и Пиринския край, съобщи кореспондентът на БТА в Благоевград Десислава Велкова.

          Първи на сцената в зала „Яворов“ ще излезе Ансамбъл „Добруджа“ от Добрич. В репертоара му са включени едни от най-ярките и характерни образци на фолклорното наследство на региона, уточняват от пресцентъра.

          Втората фестивална вечер ще бъде посветена на Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев“ – Плевен. На 26 февруари публиката ще има възможност да види и чуе изпълненията на благоевградския ансамбъл Ансамбъл „Пирин“, информират от Община Благоевград.

          Концертите започват в 19:00 часа в зала „Яворов“, а входът е свободен до запълване на местата.

          В края на януари заместник-кметът на Благоевград Станислав Кимчев представи културната програма на общината за тази година. Сред акцентите през февруари са именно фестивалът „От Добруджа до Пирин“, както и започващият непосредствено след него фестивалът Бродуей в Благоевград.

