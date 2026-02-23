НА ЖИВО
          Фиорентина надви Пиза в тосканско дерби

          Българският талант Росен Божинов бе титуляр за Пиза и остана на терена до последния съдийски сигнал

          23 февруари 2026 | 23:05 160
          Фиорентина записа ценна победа с 1:0 срещу Пиза в оспорван тоскански сблъсък. Герой за „виолетовите“ стана нападателят Мойс Кийн, който отбеляза единствения гол още в 13-ата минута. Българският талант Росен Божинов бе титуляр за Пиза и остана на терена до последния съдийски сигнал.

          Отборът на Паоло Ваноли започна мача изключително агресивно и наложи натиск от самото начало. Усилията им дадоха резултат в 13-ата минута, когато Мойс Кийн даде аванс на „виолетовите“. Атаката започна с центриране на Джак Харисън отдясно, което беше изчистено. Топката попадна у Шер Ндур, който стреля незабавно, но ударът му бе блокиран от Антонио Карачоло. Топката обаче остана в наказателното поле, където Кийн бе на точното място и отблизо я прати в мрежата. 

          До края на полувремето Фиорентина продължи да доминира, като създаде още няколко опасности. Удар на Фабиоли бе спасен, а малко преди почивката Кийн бе близо до втори гол, но ударът му с глава мина над вратата. Пиза отговори само с едно по-сериозно положение, при което Фелипе Лойола се озова сам срещу Давид де Хеа, но вратарят успя да спаси.

          Втората част започна с тройна смяна за Пиза и по-активна игра от страна на гостите. Още в 47-ата минута напрежението се покачи, когато бразилецът Додо от състава на Фиорентина падна в наказателното поле пред Росен Божинов в опит да си изпроси дузпа. Съдията Мариани обаче не се подлъга и показа жълт картон за симулация на играча на „виолетовите“.

          Вратарят на Пиза – Николас Андраде, се отличи с решителна намеса в 51-ата минута, спасявайки по впечатляващ начин мощен удар на Фабиоли от пряк свободен удар. Малко по-късно и защитникът на Фиорентина Лука Раниери направи ключово спасяване, отнемайки топката с чист шпагат от устремилия се към вратата Хенрик Майстер.

          С влизането на бившия играч на Фиорентина – Хуан Куадрадо, тимът на Пиза стана още по-опасен в атака. Гостите създадоха най-чистите си положения в заключителните минути.

          Куадрадо бе най-близо до изравняването със силен диагонален изстрел от дистанция, който профуча на сантиметри от гредата.

          Въпреки финалния натиск, Пиза не успя да стигне до изравнителен гол и Фиорентина удържа крехкия си аванс до края.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

