Председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на Европейския съвет Антонио Коща пътуват към Киев в навечерието на четвъртата годишнина от началото на руската инвазия. Делегацията ще се включи в утрешните възпоменателни церемонии и ще инспектира на място щетите по енергийната мрежа, причинени от руските ракетни удари.

В състава на групата влизат еврокомисарят по енергетика Дан Йоргенсен, както и комисарите по отбрана Андрюс Кубилиус и по разширяването Марта Кос. Визитата се провежда в момент на изострено напрежение по енергийната тема, след като по-рано този месец Украйна атакува енергийна инфраструктура в руска Брянска област с ракети „Нептун“ и HIMARS в опит да ограничи руския капацитет.

Лидерите на европейските институции ще проведат среща с украинския президент Володимир Зеленски. Темата за устойчивото финансиране остава централна, след като в края на миналата година Фон дер Лайен бе категорична: „Няма да ходим никъде, докато не одобрим финансиране за Украйна“. Тогава Брюксел пое ангажимент да осигури необходимите средства за Киев за 2026 и 2027 г.

В програмата на посещението е включено и участие в заседание на „Коалицията на желаещите“ в украинската столица. Форматът обсъжда конкретни гаранции за сигурност, като според предварителни информации Коалицията на желаещите изпраща 15-20 хиляди войници в Украйна като мироопазващ корпус при евентуално прекратяване на огъня.

Присъствието на Антонио Коща препотвърждава позицията му, че присъединяването на Западните Балкани, Молдова и Украйна е приоритет за бъдещето на Европа, въпреки сложните условия на войната.