      понеделник, 23.02.26
          Forbes: Ядрен, а не териториален, проблем ще е най-значителното последствие от войната в Украйна

          23 февруари 2026 | 08:34
          Атомна бомба
          Най-значимото последствие от войната в Украйна може да не е териториално, а ядрено, пише Анди Семотюк за Forbes.

          Авторът отбелязва, че свят с разширени ядрени арсенали, редовен ядрен натиск и подкопани договори ще бъде по-нестабилен и опасен за американските интереси.

          „Пазарите не процъфтяват в свят на ядрена политика на ръба на война. Съюзите отслабват, когато ангажиментите изглеждат условни“, отбелязва авторът.

          Той добавя, че подкрепата за Украйна не е носталгия по отминалия ред, а предотвратяване на бъдеще, оформено от неконтролиран ядрен риск.

          Семотюк отбеляза, че четири години след началото на пълномащабната война в Украйна Русия не е успяла да постигне основните си цели.

          „Днес Украйна все още държи позициите си. Прилагането на устойчива стратегия обаче изисква увеличена военна помощ, особено от Америка, по-строго прилагане на енергийните санкции и признаване, че тази война е ключов фронт в по-широка борба за правилата на международния ред“, смята той.

          Авторът на статията подчерта, че въпросът не е дали Украйна е спечелила подкрепата на САЩ, а дали САЩ разбират и ценят международния ред, който някога са създали.

          „Досега разходите ни бяха ограничени. Но цената на нашето поражение ще бъде такава, която не можем да си позволим“, смята той.

