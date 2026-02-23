Когато най-висш представител на прокуратурата заяви, че няма да спазва решенията на Върховния касационен съд (ВКС), се стига до беззаконие. Няма друга държава, в която по този начин да се обяви, че върховният съд е нелегитимен. Това заяви председателят на ВКС Галина Захарова по време на конференцията „Механизми за натиск над съдии и съдийска независимост“.

Коментарът ѝ визира отказа на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов да се съобрази с разпорежданията на съда. Според актовете на ВКС, след 21 юли 2025 г. той не заема легитимно поста. Решение в този смисъл има и цялата Наказателна колегия на върховния съд.

Още през октомври Сарафов обяви чрез пресцентъра си, че ВКС действа с политически мотиви, и отказа да се оттегли. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие тезата, че законовите ограничения не важат за конкретния случай. Пленумът на съвета също не реагира на факта, че актове на последната инстанция не се изпълняват.

„Нима ВСС не съзря нещо по-опасно от просто очерняне на съдии“, попита Захарова.

Тя допълни, че мнозинството в Съдийската колегия на съвета е изразило притеснение от възможността ВКС да потърси институционална подкрепа. Такава подкрепа обаче дойде от посланиците на Франция и Германия, както и от европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, която при посещението си през декември не включи Сарафов в официалните си срещи.

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов свика заседание на Пленума на ВСС за четвъртък. Единствената точка в дневния ред е определянето на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Министърът не изключи опити за провал на заседанието чрез „процедурни хватки“ и липса на кворум.

От ВСС уточниха пред вестник „Сега“, че към момента само един член на съвета е заявил отпуск. Янкулов изрази надежда кадровиците да подходят отговорно предвид сложната ситуация, пред която е изправена правовата държава. Ако заседанието се проведе, първият спор ще бъде кой орган е компетентен да избере наследник на Сарафов – Пленумът или Прокурорската колегия.

Междувременно Съюзът на съдиите в България призова институциите да се самосезират по данни за натиск, изнесени от Владимир Николов. Той беше отстранен от ръководната позиция в Окръжната прокуратура в Плевен и твърди, че върху него е упражнено въздействие от страна на Сарафов.