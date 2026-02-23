НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 24.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:40 ЕСКАЛАЦИЯ: Американски самолет кръжа 4 часа над Ормузкия проток и Иран (НА ЖИВО/КАРТА)17:07 Цицелков призова за оставки в ЦИК, „ако не може да се фокусира върху работата си“16:54 Министърът на отбраната: Летище София не се затваря за военни цели15:53 Дечев: Предложих смяна на главния секретар. Клисурски: Изборите ще струват 80 млн. евро. Адемов: Хранителните пакети за уязвимите ще ги дадем сега, а не след вота15:36 Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“15:02 Асен Василев обяви нов протест: Радев да покаже с действия, че ще се бори!14:45 Гюров: Можем да пестим от администрация, но не можем от демокрация14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара
          НачалоБългарияПолитика

          Галина Захарова: Ситуацията със Сарафов е беззаконие, няма такава държава

          Председателят на ВКС предупреждава за институционална криза след отказ за изпълнение на съдебни актове

          23 февруари 2026 | 23:46 410
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Когато най-висш представител на прокуратурата заяви, че няма да спазва решенията на Върховния касационен съд (ВКС), се стига до беззаконие. Няма друга държава, в която по този начин да се обяви, че върховният съд е нелегитимен. Това заяви председателят на ВКС Галина Захарова по време на конференцията „Механизми за натиск над съдии и съдийска независимост“.

          - Реклама -
            
            

          Коментарът ѝ визира отказа на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов да се съобрази с разпорежданията на съда. Според актовете на ВКС, след 21 юли 2025 г. той не заема легитимно поста. Решение в този смисъл има и цялата Наказателна колегия на върховния съд.

          Още през октомври Сарафов обяви чрез пресцентъра си, че ВКС действа с политически мотиви, и отказа да се оттегли. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) прие тезата, че законовите ограничения не важат за конкретния случай. Пленумът на съвета също не реагира на факта, че актове на последната инстанция не се изпълняват.

          „Нима ВСС не съзря нещо по-опасно от просто очерняне на съдии“, попита Захарова.

          Тя допълни, че мнозинството в Съдийската колегия на съвета е изразило притеснение от възможността ВКС да потърси институционална подкрепа. Такава подкрепа обаче дойде от посланиците на Франция и Германия, както и от европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, която при посещението си през декември не включи Сарафов в официалните си срещи.

          Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов свика заседание на Пленума на ВСС за четвъртък. Единствената точка в дневния ред е определянето на нов изпълняващ функциите главен прокурор. Министърът не изключи опити за провал на заседанието чрез „процедурни хватки“ и липса на кворум.

          От ВСС уточниха пред вестник „Сега“, че към момента само един член на съвета е заявил отпуск. Янкулов изрази надежда кадровиците да подходят отговорно предвид сложната ситуация, пред която е изправена правовата държава. Ако заседанието се проведе, първият спор ще бъде кой орган е компетентен да избере наследник на Сарафов – Пленумът или Прокурорската колегия.

          Междувременно Съюзът на съдиите в България призова институциите да се самосезират по данни за натиск, изнесени от Владимир Николов. Той беше отстранен от ръководната позиция в Окръжната прокуратура в Плевен и твърди, че върху него е упражнено въздействие от страна на Сарафов.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Аутопсията за „Петрохан“: Детето е убито последно, версията за самоубийство се пропуква

          Красимир Попов -
          Съдебномедицинската експертиза поставя под въпрос версията за самоубийство и разкрива противоречия в балистичните и хронологичните данни
          Политика

          ЦИК проверява статута на Стоил Цицелков, възможна процедура по отстраняване

          Красимир Попов -
          Комисията ще изиска информация от МВнР за евентуални ограничения за участие в мисии на ЕС
          Политика

          Явор Серафимов: В болница съм, уведомил съм ръководството на МВР

          Красимир Попов -
          Изявлението идва след призив на вътрешния министър за съдействие от медиите да бъде открит заместник-главният секретар
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions