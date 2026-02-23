ГДБОП разкри нелегална работилница за фалшиви документи

В специализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) беше разкрита нелегална работилница за изготвяне на фалшиви официални документи в София на 20 февруари 2026 г., съобщават от разследването.

Помещението е било оборудвано със специализирана техника за печат, празни бланки и печати, които имитират официални документи от университети, училища, нотариуси и частни компании. Работилницата е била скрита сред други легални фирми в бивш индустриален обект.

Един мъж, свързан с дейността, беше задържан за 24 часа, а по-късно с постановление на наблюдаващия прокурор арестът му беше удължен до 72 часа. На него е повдигнато обвинение по чл. 308, ал. 7 от Наказателния кодекс за изготвяне и разпространение на фалшиви документи.

Официална позиция на прокуратурата и МВР

От Софийската районна прокуратура, която ръководи разследването, посочват, че подобни престъпления подкопават доверието в държавните институции и могат да доведат до сериозни злоупотреби в публични и частни сектори. Работата по случая продължава, като се анализират всички събрани материали и се изяснява мащабът на престъпната схема.

От Министерството на вътрешните работи подчертават, че подобни акции са част от дългосрочните усилия на полицията за противодействие на организираната престъпност и защита на правата на гражданите и фирмите.

Според официалните представители разкриването на работилницата показва ангажимента на МВР да изкорени нелегалните практики, които могат да нарушат честността на административни, образователни и професионални системи.

Възможни последствия за гражданите и институциите

Гражданите или фирмите, които са използвали фалшиви документи, могат да бъдат подложени на наказателна отговорност, включително глоба или лишаване от свобода според българския закон. Освен това документи, издадени чрез незаконната схема, нямат юридическа сила, което може да доведе до анулиране на дипломи, сертификати или нотариални актове.

Институциите, които са приели такива документи за валидни, също могат да понесат последствия, включително проверки и корекции на административни решения. Разследването цели да установи всички замесени лица и да предотврати бъдещи злоупотреби с фалшиви официални документи.