      понеделник, 23.02.26
          Георги Димов: Американските самолети в София са заради Иран, а не за учения

          23 февруари 2026 | 19:43
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Университетският преподавател Георги Димов изрази остри опасения относно присъствието на американски самолети на летище „София“. В предаването „Делници“ той оспори официалната позиция на министъра на отбраната Атанас Запрянов, че машините са в страната единствено за участие в съвместни учения.

          Според анализатора става въпрос за специализирани самолети цистерни за зареждане с гориво във въздуха, чието дислоциране е свързано с нарастващото напрежение около Иран. Димов предупреди, че България рискува да бъде въвлечена в конфликт, който се развива на по-малко от 2000 км разстояние, и прогнозира тежки последици като затваряне на Ормузкия проток, драстичен скок в цените на горивата и нови мигрантски вълни.

          Гостът разкритикува остро българските политици, включително Надежда Нейнски и служебния министър Запрянов, като ги обвини в липса на суверенна политика и обслужване на чужди интереси. Той посочи, че страната заема губеща позиция в променящия се геополитически ред, като се противопоставя на възходящи икономически съюзи като БРИКС.

          Димов коментира и войната в Украйна, като заяви, че в България тече процес на „украинизация“. По думите му изпращането на оръжия и финансовата ангажираност към Киев изтощават националния бюджет и отслабват отбранителните способности на страната. Анализаторът изрази мнение, че институциите не дават пълна информация на обществото за поетите ангажименти.

