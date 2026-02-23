НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:36 Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“15:02 Асен Василев обяви нов протест: Радев да покаже с действия, че ще се бори!14:45 Гюров: Можем да пестим от администрация, но не можем от демокрация14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата
          НачалоСпортДруги

          Георги Калчев: Доказали сме, че ЦСКА е единен клуб

          "Целта ми винаги е била да събирам хората, а не да ги деля, защото това е начинът да спасим това, което е останало от българския спорт" - каза още председателят на ОСК

          23 февруари 2026 | 16:09 30
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Председателят на Обединени спортни клубове ЦСКА Георги Калчев и представители на ръководствата на клубовете по футбол, хокей на лед, джудо, кикбокс, шахмат и др., се обединиха около мнението, че ЦСКА се нуждае от по-добри спортни бази и условия за тренировки.

          - Реклама -
            
            

          Те се събраха в Пресклуб България по повод утрешната церемония, на която ще бъдат връчени Годишните награди на най-добрите състезатели, треньори и отбори на ЦСКА за миналата година.

          „Заради тези бази ме намразиха журналистите, но истината е, че проблемът си съществува. Той е генерален за цяла България – не че другите клубове цъфтят, но все пак Славия си има базата, Левски никъде не плащат наем така като нас. В провинцията пък в Черно Море (Варна) годишно общината отделя по 4-5 млн. годишно за поддръжка, за базите, за щатове. ЦСКА сме наобратно – ние плащаме може би по над 1 млн. в лева годишно. Така че в това отношение е ясно, че има някаква дискриминация, но въпреки това ние се справяме“, каза Калчев.

          Новият стадион на ЦСКА е предвиден единствено за футбол и няма да реши проблемите на останалите клубове, но в тях се надяват да могат да се завърнат във вече съществуващия комплекс „Червено знаме“. Клубовете по водна топка, джудо и шахмат са сред тези, които се борят с различни проблеми, вариращи от недостатъчно добри бази до тоталната им липса.

          „Във всяко столично училище, ние имаме треньор. Всеки ден след училище първи, втори, трети клас, тренират по един час след училище. Както всички, ние нямаме база. Били сме някога на „Червено знаме“, нямаме собствена база или собствени зали. Във всяко училище плащаме по една класна стая на настоятелството и провеждаме тренировките“, сподели Стоян Вачев от името на шахматен клуб ЦСКА.

          Треньорът на отбора по водна топка на „армейците“ Йордан Велинов добави: „За съжаление, водната топка в ЦСКА няма с какво да се похвали. Имаме отстъпление – дължи се на базата. Час басейн е близо 200 евро. Последно време играем във финалната четворка, играем финал за купата, но това е крайно незадоволително за клуб като ЦСКА“.

          „В интерес на истината, искам да поздравя вече бившия министър Иван Пешев, който е първият от над 25 години, който заби един пирон в базата. Направи зала по борба и всички покриви бяха ремонтирани. Това не се беше случвало, откакто е построена тази база. Това малко или много ни помага, ние с всичко друго се справяме“, коментира наставникът по джудо Ганчо Дойков.

          „В това време в България, в което всички се делят и се карат помежду си, ЦСКА сме заедно и това е и акцентът на утрешния празник. Доказали сме, че този клуб е единен – там са всички спортове, всички поколения, всички легенди утре ще присъстват на празника. Превърнахме го наистина в едно тържество. Всички опити за разделение, за негативи съм ги загърбил. Целта ми винаги е била да събирам хората, а не да ги деля, защото това е начинът да спасим това, което е останало от българския спорт“, каза още Георги Калчев.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Заради клауза: Тодор Неделев няма да играе за Ботев Пловдив срещу Лудогорец

          Николай Минчев -
          Срещата започва днес от 18 часа
          Баскетбол

          Ще помага ли Александър Везенков на България по пътя към Евробаскет 2029?

          Николай Минчев -
          На “лъвовете” предстоят двубои като гости срещу Норвегия на 27 февруари и срещу Армения на 2 март
          Баскетбол

          Звезден Никола Йокич не успя да спре Голдън Стейт

          Николай Минчев -
          Звездата на Денвър реализира 35 точки
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions