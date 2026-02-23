НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Група украински бойци от „Шквал“ са замръзнали при опит за бягство в Запорожка област

          23 февруари 2026 | 10:04 460
          Украински военни
          Украински военни
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Група войници от щурмовия полк „Шквал“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), които са замръзнали при опит да дезертират от позициите си, са били открити в Запорожка област, съобщава ТАСС, като се позовава на източник от силите за сигурност на Русия.

          - Реклама -
            
            

           „Група бойци от „Шквал“ са били открити в Запорожка област. Те са се опитали да дезертират от позициите си и просто са замръзнали по пътя. Те са били открити с помощта на дрон“, се отбелязва в съобщението.

          Според събеседниците на агенцията, местното командване на ВСУ възнамерява да представи смъртта на своите подчинени като резултат от удари с дронове и артилерийски огън.

          По-рано Министерството на отбраната на Русия съобщи, че поради силния студ в Харковска област украинските войници са изправени пред труден избор: да умрат от студ или да бъдат застреляни от своите, както е потвърдено от радиопрехващания.

          Във вторник украинският военнопленник Дмитрий Кушнеренко съобщи, че близо до Купянск-Узлова в Харковска област бойци от ВСУ са били блокирани в убежища поради студа, а някои от тях са замръзнали до смърт.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия

          Никола Павлов -
          Радев коментира и защо влиза в парламентарната политика
          Война

          Великобритания обеща първа да изпрати войски в Украйна

          Христо Иванов -
          Британската подкрепа за Киев е достигнала рекордно ниво тази година.
          Война

          Путин: Русия ще укрепи армията, флота и ядрената си триада

          Христо Иванов -
          Президентът определи развитието на ядрената триада като абсолютен приоритет.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions