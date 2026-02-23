Група войници от щурмовия полк „Шквал“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), които са замръзнали при опит да дезертират от позициите си, са били открити в Запорожка област, съобщава ТАСС, като се позовава на източник от силите за сигурност на Русия.

„Група бойци от „Шквал“ са били открити в Запорожка област. Те са се опитали да дезертират от позициите си и просто са замръзнали по пътя. Те са били открити с помощта на дрон“, се отбелязва в съобщението.

Според събеседниците на агенцията, местното командване на ВСУ възнамерява да представи смъртта на своите подчинени като резултат от удари с дронове и артилерийски огън.

По-рано Министерството на отбраната на Русия съобщи, че поради силния студ в Харковска област украинските войници са изправени пред труден избор: да умрат от студ или да бъдат застреляни от своите, както е потвърдено от радиопрехващания.

Във вторник украинският военнопленник Дмитрий Кушнеренко съобщи, че близо до Купянск-Узлова в Харковска област бойци от ВСУ са били блокирани в убежища поради студа, а някои от тях са замръзнали до смърт.