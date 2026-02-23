НА ЖИВО
          Гюров пред посланика на Германия: Гарантираме финансова стабилност и честни избори

          Гюров запозна дипломата с ангажиментите на правителството за утвърждаване на евроатлантическата принадлежност на България и последователната борба с корупцията

          23 февруари 2026 | 14:30 400
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Служебният министър-председател Андрей Гюров проведе среща с посланика на Федерална република Германия Ирене Планк. Основна тема на разговора бяха приоритетите на новия кабинет – организирането на честни избори и запазването на финансовата стабилност на страната.

          Гюров запозна дипломата с ангажиментите на правителството за утвърждаване на евроатлантическата принадлежност на България и последователната борба с корупцията. Той подчерта пред Планк и фокуса върху укрепването на върховенството на правото като мярка за повишаване на доверието в институциите.

          Темата за правосъдието присъства трайно в диалога с германската мисия. През декември Франция и Германия декларираха подкрепа за съдебната реформа след среща с председателя на ВКС, която обаче предизвика напрежение, след като ЕЦТП обвини посланиците в намеса в работата на съдебната власт.

          Андрей Гюров пое поста служебен премиер преди дни, след като президентът Илияна Йотова му възложи мандата на 12 февруари. Бившият подуправител на БНБ наследи управлението от Росен Желязков със заявка за липса на реваншизъм и спазване на правилата.

          В разговора с Планк бяха обсъдени и възможностите за партньорство в икономиката, енергетиката и отбраната. За координацията в тези сфери роля има и новият началник на кабинета на премиера Румяна Бъчварова, която е бивш вицепремиер и посланик.

          Ирене Планк пожела успех на правителството и отбеляза значението на сътрудничеството в рамките на ЕС и НАТО, съобщиха от правителствената пресслужба.

