Хасан Адемов свиква ръководството на социалните агенции заради уязвимите групи и изборния процес

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще се срещне с ръководството на Агенцията за социално подпомагане (АСП), като в разговора ще участват и всички регионални директори от страната. В срещата ще се включи и ръководството на Агенцията за качество на социалните услуги (АКСУ).

Министър Адемов ще постави задачи във връзка с подпомагането на най-уязвимите граждани, така че да бъде гарантирана подкрепата за тях в условията на липсващ бюджет. Той ще се запознае и с действията на регионалните дирекции на АСП при усложнената метеорологична обстановка.

Министърът ще даде и ясни инструкции на структурите на АСП и АКСУ за гарантиране на честни избори. Един от заявените приоритети на Хасан Адемов е да не се допусне влияние върху избирателите чрез механизмите на социалното подпомагане.