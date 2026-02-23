НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:40 ЕСКАЛАЦИЯ: Американски самолет кръжа 4 часа над Ормузкия проток и Иран (НА ЖИВО/КАРТА)17:07 Цицелков призова за оставки в ЦИК, „ако не може да се фокусира върху работата си“16:54 Министърът на отбраната: Летище София не се затваря за военни цели15:53 Дечев: Предложих смяна на главния секретар. Клисурски: Изборите ще струват 80 млн. евро. Адемов: Хранителните пакети за уязвимите ще ги дадем сега, а не след вота15:36 Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“15:02 Асен Василев обяви нов протест: Радев да покаже с действия, че ще се бори!14:45 Гюров: Можем да пестим от администрация, но не можем от демокрация14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство
          НачалоБългарияПолитика

          Хасан Адемов свиква ръководството на социалните агенции заради уязвимите групи и изборния процес

          Министърът ще постави задачи за работа при липсващ бюджет и ще даде инструкции за гарантиране на честни избори

          23 февруари 2026 | 21:41 190
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще се срещне с ръководството на Агенцията за социално подпомагане (АСП), като в разговора ще участват и всички регионални директори от страната. В срещата ще се включи и ръководството на Агенцията за качество на социалните услуги (АКСУ).

          - Реклама -
            
            

          Министър Адемов ще постави задачи във връзка с подпомагането на най-уязвимите граждани, така че да бъде гарантирана подкрепата за тях в условията на липсващ бюджет. Той ще се запознае и с действията на регионалните дирекции на АСП при усложнената метеорологична обстановка.

          Министърът ще даде и ясни инструкции на структурите на АСП и АКСУ за гарантиране на честни избори. Един от заявените приоритети на Хасан Адемов е да не се допусне влияние върху избирателите чрез механизмите на социалното подпомагане.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Явор Серафимов: В болница съм, уведомил съм ръководството на МВР

          Красимир Попов -
          Изявлението идва след призив на вътрешния министър за съдействие от медиите да бъде открит заместник-главният секретар
          Политика

          Методи Лалов призова за протест пред ВСС: Сарафов вън!

          Красимир Попов -
          Адвокатът обяви, че ще се присъедини към демонстрация с БОЕЦ в деня на решението за нов и.ф. главен прокурор
          Политика

          Служебният кабинет на Андрей Гюров блокира избора на нов председател на ДАНС

          Красимир Попов -
          Оттеглено е предложението на предходното правителство за назначаването на Деньо Денев, процедурата в парламента се прекратява
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions