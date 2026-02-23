НА ЖИВО
          14:45 НА ЖИВО: Първо заседание на новия Министерски съвет14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          Хиляди жертви на домашно насилие в Англия и Уелс посягат на живота си

          Проблемът с реакцията на правосъдието при насилие над жени е силно актуален и в България

          23 февруари 2026 | 13:31 240
          Официалната статистика в Англия и Уелс вероятно драстично подценява броя на самоубийствата сред жени, жертви на домашно насилие. Според The Guardian, който цитира проучване на Националния съвет на началниците на полицията (NPCC), системата регистрира едва около 6,5% от реалните случаи, при които жени посягат на живота си след тормоз от партньор.

          Данните за 2024 г. показват 98 предполагаеми самоубийства, свързани с домашно насилие, и 80 убийства с участието на партньор. Проучване в Кент обаче разкрива, че една трета от вероятните самоубийства в региона между 2018 и 2024 г. може да са свързани с насилие у дома. Експертите изчисляват, че в национален мащаб до 1500 жертви годишно може да слагат край на живота си по тази причина – значително повече от официалните отчети.

          Правозащитници и адвокати подчертават, че полицията често не успява да установи връзката между самоубийството и предшестващия го тормоз. В историята на Обединеното кралство има само една осъдителна присъда за непредумишлено убийство в такъв казус. Показателен е случаят на Джорджия Бартър, чиято смърт бе определена от съдебния лекар като „незаконно убийство“, но прокуратурата отказа обвинение поради липса на достатъчно доказателства.

          Проблемът с реакцията на правосъдието при насилие над жени е силно актуален и в България. Преди дни близки на убитата Евгения организират протест пред Съдебната палата заради намалените присъди на извършителите. Недоволството избухна след решението на апелативните магистрати по случая с намерената в куфар млада жена, което провокира искания за справедливост.

          Мащабите на проблема са глобални, като според доклад на ООН 60% от убийствата на жени са извършени от партньори или роднини. Вицепрезидентът Илияна Йотова също коментира наскоро, че домашното насилие изисква последователна политика и реални действия от институциите, тъй като извършителите често остават с усещане за безнаказаност.

