Хьогмо: Не показахме нашите стандарти

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо коментира поражението от Ботев Пловдив с 1:2, което остави „орлите“ на 10 точки от Левски в класирането.

„Искам да поздравя Ботев за битката. Не мисля, че днес показахме стандартите, които има в Лудогорец. През първото полувреме действахме бавно. Не бяхме достатъчно бързи. Отборът изглеждаше тежък. През второто полувреме, когато изравнихме, това беше моментът да натиснем, да вкараме още един гол и да победим, но ние позволихме да ни отбележат и това реши мача, заяви Хьогмо.

– Ако погледнете шампионатните мачовете, мисля, че ги контролираме много добре. Дори да не отбелязваме първия гол, ние контролираме срещата, но когато играеш много мачове, а при нас е така, е нормално в някои срещи представянето ти да варира. Днес играхме срещу отбор с много енергия, който се би мъжки и тогава, когато загубим качеството в нашите подавания, нещата не се получават. Мисля, че днес не спечелихме, защото футболът е отборен спорт. Не успяхме да усетим ритъма на мача.

Това, което трябва да правим, е да подобряваме отбора, да гледаме само към следващия мач, той е след само три дни. След това другия понеделник имаме мач в първенството. Не променяме фокуса. Трябва да бъдем готови за това, което ни очаква в Будапеща. Много сме разочаровани, но има все още много мачове оттук до края на сезона.“