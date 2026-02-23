Исландия планира да ускори процеса по подновяване на преговорите за членство в Европейския съюз, като националният референдум може да се проведе още през август тази година. Това съобщи Politico, позовавайки се на информирани източници. Решението на Рейкявик идва на фона на променената геополитическа обстановка и натиска от страна на САЩ, включително наложените мита и коментарите на президента Доналд Тръмп относно региона.

Парламентът в Исландия се очаква да обяви конкретна дата за допитването в рамките на следващите седмици. Ако гражданите гласуват „за“, страната може да се присъедини към блока преди останалите кандидати, тъй като вече е част от Европейското икономическо пространство и Шенгенската зона. Исландия възобновява преговорите за присъединяване към Европейския съюз, като преди замразяването на процеса през 2013 г. държавата беше затворила 11 от 33 преговорни глави.

Дискусиите за задълбочаване на връзките с Брюксел започнаха още преди встъпването в длъжност на новата американска администрация, но ескалацията на реториката от Вашингтон увеличи спешността на въпроса. Исландия няма собствена армия и разчита на членството си в НАТО и двустранното споразумение за отбрана със САЩ от 1951 г. Напрежението в региона се покачи, след като Тръмп назначи специален представител за Гренландия, Дания призова посланика на САЩ, а амбициите му към арктическия остров предизвикаха остри реакции.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос коментира, че разговорът за разширяването се променя и все повече касае сигурността и принадлежността. По думите на служител на ЕС, четирите споменавания на Исландия в речта на Тръмп в Давос са привлякли вниманието и са създали безпокойство в малката държава. В отговор на американските амбиции седем европейски сили застанаха зад Гренландия срещу амбициите на Тръмп, изразявайки солидарност с региона.

Основното препятствие пред членството на Исландия остават квотите за риболов – индустрия от стратегическо значение за икономиката ѝ. Ситуацията обаче е различна спрямо предишните преговори заради Брекзит. В миналото най-сериозните спорове бяха с Великобритания, но след излизането на Лондон от ЕС, този проблем може да отпадне като бариера. Според европейски дипломати, ако политическата воля е налице, техническото приключване на преговорите може да отнеме около година.