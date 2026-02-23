Исландия възобновява преговорите за присъединяване към Европейския съюз

Исландия планира да ускори процеса на възобновяване на преговорите за присъединяване към Европейския съюз и да проведе национално гласуване още през август, а не през следващата година, съобщава Politico, позовавайки се на информирани източници.

Решението за ускоряване на процеса на присъединяване идва на фона на тласъка за разширяване на ЕС и геополитическите катаклизми след решението на САЩ да наложат тарифи на Исландия и заплахите на президента Доналд Тръмп да анексира Гренландия.

Изданието отбелязва, че исландският парламент може да обяви дата за референдум за възобновяване на преговорите за присъединяване към ЕС в рамките на следващите няколко седмици. Ако обаче исландците гласуват „за“, те биха могли да се присъединят към ЕС преди всяка друга страна кандидатка, казва един от източниците.

Дискусиите за задълбочаване на връзките с Исландия и евентуално дори за възобновяване на преговорите за присъединяване започнаха още преди Тръмп да се върне на поста си, когато служител на ЕС заяви, че Брюксел вече обръща повече внимание на стратегически важната страна.

Ескалацията на заплахите от САЩ обаче увеличи спешността на този въпрос. „Мисля, че четирите споменавания на Исландия в речта на Тръмп (на Световния икономически форум в Давос миналия месец, когато президентът на САЩ говори за Гренландия) със сигурност привлякоха вниманието“, казва служител на ЕС, запознат с въпроса, добавяйки, че това „изглежда е обезпокоително за малка страна“.

Исландия кандидатства за присъединяване към ЕС през 2009 г., в разгара на финансовата криза, по време на която и трите ѝ основни търговски банки се сринаха. Но правителството замрази преговорите през декември 2013 г., когато икономиката на Исландия бързо се възстановяваше и икономистите предупреждаваха за евентуален колапс на еврозоната. През март 2015 г. Рейкявик поиска тя вече да не се счита за страна кандидат за ЕС. Но геополитическата ситуация се промени значително през последното десетилетие.

Като цяло Исландия заема стратегически важна позиция в Северния Атлантик, южно от Северния полярен кръг. Тя няма армия и разчита на членството си в НАТО и двустранното споразумение за отбрана от 1951 г. със САЩ за своята сигурност.

Тази реалност, заедно с икономическите ползи от присъединяването към ЕС, изглежда допринася за затопляне на общественото отношение към потенциалното членство в ЕС, както се вижда от анкети, показващи нарастваща подкрепа.

Пътят на страната към членство в ЕС обаче не е лесен. Най-голямата потенциална пречка са правата за риболов – ключовата индустрия на Исландия може да се превърне в проблем по време на преговорите.

„В крайна сметка всичко се свежда до рибата; това винаги е било проблем“, казва говорител на ЕС пред изданието.

Преди това този проблем се изостри от спорове с Обединеното кралство относно правата за риболов. След излизането на Великобритания от ЕС обаче правата за риболов може да станат по-малко пречка.

Ако исландците се съгласят да се присъединят към ЕС, преговорите биха могли да напреднат доста бързо. Исландия е член на Европейското икономическо пространство и част от Шенгенското пространство за свободно движение и следователно е адаптирала значителна част от своето законодателство.

Преди преговорите да бъдат замразени през 2013 г., Исландия беше завършила 11 от 33-те глави на преговорите. Според европейски служители, на страната може да ѝ отнеме година, за да завърши всички глави.

За да се присъедини реално към ЕС, Исландия ще трябва да проведе още един референдум за това дали да продължи процесът след приключване на преговорите.

В същото време ползите от членството в ЕС за Исландия са по-скоро свързани със сигурността, отколкото с икономическите, тъй като страната има петия по големина БВП на глава от населението в света, което прави членството в ЕС по-малко привлекателно, отколкото за други страни, които се стремят да се присъединят към блока.