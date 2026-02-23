ISW: Русия промени целта на своите атаки срещу Украйна

Според анализатори от Института за изследване на войната (ISW), Русия засилва саботажната си кампания, насочена към подкопаване на доверието на украинците в тяхната сигурност и дестабилизиране на обществото, предава УНИАН.

Експертите стигнаха до това заключение след атака в Лвов. Те отбелязват изявлението на кмета на града Андрей Садовий, който обвини Русия за атаката и твърди, че те са умишлено атакували Лвов, защото по това време там е имало много туристи и военни.

Анализаторите припомнят, че преди няколко дни правоохранителните органи от Украйна и Молдова предполагаемо са осуетили руска специална операция, насочена към убийството на няколко видни политически и отбранителни фигури. След това СБУ предупреди, че Русия възнамерява да използва тези нашумели убийства, за да разпространи паника и да дестабилизира социално-политическата ситуация в Украйна. След атаката Зеленски, позовавайки се на разузнавателни данни, заяви, че Русия вероятно ще продължи подобни атаки.

„Русия вероятно ще продължи подобни атаки и опити за убийство, за да постигне целта си да дестабилизира Украйна, а също така може да използва съобщения за атаки или арести, свързани с осуетени заговори, за да разпространява наративи, насочени към всяване на паника и недоверие в украинското общество“, заключават анализаторите.

ISW анализира и последния масиран удар на Русия срещу Украйна в нощта на 22 февруари. Те отбелязаха изявлението на Зеленски, в което той заяви, че Русия е насочила ударите си към украинската логистика и градска водоснабдителна инфраструктура, вместо да се фокусира върху енергийната инфраструктура.

Според експертите Русия променя целите на ударите си след серия от атаки срещу енергийната мрежа през зимата. В същото време те смятат, че Москва няма да прекрати опитите си да унищожи енергийната инфраструктура на Украйна при бъдещи атаки.