      понеделник, 23.02.26
          11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина

          Дори аз да греша и наистина да не става въпрос за убийства плюс 1 самоубийство, това, което службите вадят, подкрепя всички конспиративни теории

          23 февруари 2026 | 10:40 1761
          Снимка: Фейсбук
          Росица Николаева
          За да спрем спекулациите, аз мога единствено да призова новото ръководство на МВР да направи един одит на целия случай и да излязат и да кажат – „Нищо страшно няма в това какво се е случило вътре“. Има предходни случаи, които също показват една порочна практика на замитане на нещата„.

          Това заяви пред БНР криминалистът Иван Савов председател на Българската оръжейна асоциация, относно случая „Петрохан“.

          Според него ако новият вътрешен министър Емил Дечев има желание, той може да осветли по-добре целия случай.

          Винаги истината излиза наяве. Мисля, че е редно хората да разберат как стоят нещата“, каза той.

          Тъй като МВР и службите нямат навика да огласяват информация, така че да стане ясно нещо за хората, понеже в годините назад никой не ги е държал длъжни пред обществото да кажат истината, в момента са в ступор и не знаят точно какво да покажат и какво да кажат. Дори аз да греша и наистина да не става въпрос за убийства плюс 1 самоубийство, това, което службите вадят, просто подкрепя всички конспиративни теории, защото те вадят на час по лъжичка и всичко е безкрайно объркано, безкрайно неясно. И дори в тези записи, които се появиха, се чуват едни гласове на заден фон, които нямат никаква връзка с това, което се вижда на кадрите. Постоянно има неща, които не се връзват с картинката„, коментира в предаването „Преди всички“ Иван Савов.

          По думите му 16 оръжия на един човек очевидно са много. Той обаче обясни:

          В крайна сметка законът позволява човек да има повече от едно огнестрелно оръжие и няма ограничение. Няма как да използвате всичките едновременно, така че това не е най-страшното. Но цифрата е впечатляваща, особено за човек, който парадира, че е духовна личност и се занимава с езотерични практики„.

          Савов уточни, че мерниците за лазерно насочване са свободни за продажба, но за закупуване на заглушител е необходимо ловно разрешително.

          „Тук възниква въпросът – ако действително е имало такива заглушители за част от оръжията, как са придобити те? Което би могло да значи, че някое от тези лица е имало ловно разрешително или пък че са незаконни заглушителите“.

          Специалистът обясни и какъв е редът за получаване на разрешително за оръжие в България. По думите му първо има обучение в няколкодневен курс, след това е необходимо да се набавят документи, включително бележка от районната психиатрия по местоживеене, след което документите се подават в полицията, а служителите от КОС правят преценка дали е оправдано желанието за оръжие.

          Според него именно в тази преценка е „най-мътната част от нещата“, защото тя е много субективна. По думите му понякога това е повод за корупция, което опорочава всичко.

          „На хората, които имат оръжие в България, едва ли не се гледа като на потенциални престъпници, само защото имат оръжие и това е страшно безумие. Ние за това се борим в момента – да променим правилата, посочи той.

          Според Савов психотестът трябва да е задължителен, а оценката трябва да е много строга. Той разказа за споделено от полицаи, че не рядко, когато правят проверки на кандидати за оръжие и на притежаващи вече огнестрелно оръжие, на които предстои да си подновят разрешителното, виждат хора, които видимо имат психични проблеми.

          Полицаят обаче не може да откаже да презавери разрешително, ако човекът не е диагностициран, диспансеризиран и ако отново представи бележка, че не се води на отчет никъде:

          Това означава, че практически ние тормозим хората в началото, когато си вадят първото разрешително, измисляме си и си изсмукваме от пръстите 1100 глупости, за да не им дадем разрешение, но на тези, които дадем, след това примерно след 5 години – този човек за 5 години може да се промени, може да му се случи нещо, може да изпадне в тежко депресивно състояние, да не дава Господ може гласове да започне да чува.

          И този човек ако не е диагностициран, ако някой не е подал сигнал за него, за да бъде прегледан и записан като човек с психичен проблем, за да може да се води на отчет, при подновяването на разрешителното му никой не може да го спре“.

          Друг проблем е, че психодиспансерите не поддържат общ регистър и комуникация, добави Савов.

          По думите му от 3 години асоциацията има проект за законодателни промени. Готови сме да предоставим и готови тестове, декларира той.

          Единственото, което нямаме, е разбиране от страна на Народното събрание, което неглижира тези неща, каза със съжаление специалистът.

          Последвайте Евроком в Google News

