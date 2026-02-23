НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата

          Това дете е давало знаци и други деца също, а накрая обсъждаме трагедии

          23 февруари 2026 | 10:07 200
          Снимка: НМД
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Темата за самоубийството на Билгин от село Нова махала, община Батака,  няма да остане неповдигната, защото е ежедневна и за психичното здраве, и грижата за децата липсва. Чакаме образованието да е надполитически разговор и да има мисъл за децата“, каза в интервю пред БНР Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация „Родители“.

          - Реклама -
            
            

          Според нея трябва да има достатъчно партньорство между МОН и другите две и агенции, включени в това и отговарят за спокойствието и сигурността на децата. И посочи, че в училище психичното здраве не е приоритет:

          „И учителите са на друго мнение, но някак има нещо сбъркано, което не позволява да имат учителите подкрепа – контрол и стандарти, за да се работи спокойно. Не може едно дете да си отиде по този начин. Там вероятно има и други неща. Тези деца трябва да ги виждаме и да имаме ресурс да го подкрепим. Това дете е давало знаци и други деца също, а накрая обсъждаме трагедии.“

          Яна Алексиева коментира предложените промени на Столична община за прием на деца в детски градини и ясли, които в момента са на обществено обсъждане. Според нея липсата на места в  градини и ясли създава напрежение.

          За преминаването на яслите към МОН изпълнителният директор на Асоцияция „Родители“ казва, че в момента има такъв диалог:

          „Обществото и родителските организации, които имат желание, е редно да сме активни, независимо дали има диалог, всеки може да предложи, важно е родителите да бъдат активни. Вече над 10 години обсъждаме тази тема и неприемането от страна на медицинските служители. Но има толкова разум в това в яслите да има промяна и изграждане на качество и осъвременяване на всички подходи.

          В България има прекрасни подходи за отглеждане на деца от 0 до 3 годишна възраст. Разбира се, че трябва да има медицински сестри в яслите, но има нужда да се отвори правото да има педагогически персонал и да се развиват децата. Тази дискусия е уморителна, защото няма кратък път.“

          Според Алексиева във фокуса на всички промени трябва да се поставят децата:

          Изключително важно е да говорим и работим за качеството на образованието и да не визираме само София. Медицинските специалисти, лекари, фелдшери сестри трябва да бъдат в детските градини.

          Ние виждаме, че децата няма достъп до профилактика и грижа и това е огромна тема. Всъщност педагогическият персонал, които разбира как да развиват едно дете, имат място. Трябва да се седне и мисли за детето, да се постави в центъра и да се мисли за мерки и развитие, как дечицата да се развиват по-най добрия начин. Това е изходна позиция. Медицинските сестри смятат, че някой ги заплашва и няма диалог.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия

          Никола Павлов -
          Радев коментира и защо влиза в парламентарната политика
          Крими

          Автомобил пламна пред блок в „Люлин“ 7

          Десислава Димитрова -
          Лек автомобил е горял в столичния квартал „Люлин“ 7. Инцидентът е станал снощи пред блок 705.
          Правосъдие

          Делото „Дебора“ продължава днес

          Росица Николаева -
          Решението на ОС в Стара Загора е РС в Пловдив да плати на Георги Георгиев 500 евро обезщетение плюс лихва
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions