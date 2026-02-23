Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата

„Темата за самоубийството на Билгин от село Нова махала, община Батака, няма да остане неповдигната, защото е ежедневна и за психичното здраве, и грижата за децата липсва. Чакаме образованието да е надполитически разговор и да има мисъл за децата“, каза в интервю пред БНР Яна Алексиева, изпълнителен директор на Асоциация „Родители“.

Според нея трябва да има достатъчно партньорство между МОН и другите две и агенции, включени в това и отговарят за спокойствието и сигурността на децата. И посочи, че в училище психичното здраве не е приоритет:

„И учителите са на друго мнение, но някак има нещо сбъркано, което не позволява да имат учителите подкрепа – контрол и стандарти, за да се работи спокойно. Не може едно дете да си отиде по този начин. Там вероятно има и други неща. Тези деца трябва да ги виждаме и да имаме ресурс да го подкрепим. Това дете е давало знаци и други деца също, а накрая обсъждаме трагедии.“

Яна Алексиева коментира предложените промени на Столична община за прием на деца в детски градини и ясли, които в момента са на обществено обсъждане. Според нея липсата на места в градини и ясли създава напрежение.

За преминаването на яслите към МОН изпълнителният директор на Асоцияция „Родители“ казва, че в момента има такъв диалог:

„Обществото и родителските организации, които имат желание, е редно да сме активни, независимо дали има диалог, всеки може да предложи, важно е родителите да бъдат активни. Вече над 10 години обсъждаме тази тема и неприемането от страна на медицинските служители. Но има толкова разум в това в яслите да има промяна и изграждане на качество и осъвременяване на всички подходи.

В България има прекрасни подходи за отглеждане на деца от 0 до 3 годишна възраст. Разбира се, че трябва да има медицински сестри в яслите, но има нужда да се отвори правото да има педагогически персонал и да се развиват децата. Тази дискусия е уморителна, защото няма кратък път.“

Според Алексиева във фокуса на всички промени трябва да се поставят децата:

„Изключително важно е да говорим и работим за качеството на образованието и да не визираме само София. Медицинските специалисти, лекари, фелдшери сестри трябва да бъдат в детските градини.

Ние виждаме, че децата няма достъп до профилактика и грижа и това е огромна тема. Всъщност педагогическият персонал, които разбира как да развиват едно дете, имат място. Трябва да се седне и мисли за детето, да се постави в центъра и да се мисли за мерки и развитие, как дечицата да се развиват по-най добрия начин. Това е изходна позиция. Медицинските сестри смятат, че някой ги заплашва и няма диалог.“