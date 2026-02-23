Янкулов: Ако ВСС не излъчи и.ф. главен прокурор, ще предложа име

Членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да предложат следващия изпълняващ функциите главен прокурор, заяви пред bTV служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов. Той подчерта, че ако съветът не се възползва от тази възможност, е готов лично да направи предложение.

По думите му от правосъдния министър не зависи крайното решение за дадена позиция в съдебната система, тъй като той може единствено да номинира кандидат, а ВСС да го гласува. Янкулов посочи, че настоява за определяне на и.ф. главен прокурор, тъй като в момента по закон такава хипотеза липсва – временният мандат на Борислав Сарафов е прекратен.

Той припомни, че един редовен мандат на главен прокурор е 7 години, докато в случая вече има временно изпълнение в рамките на 3 години. Според него страната е изправена пред тежка криза на правовата държава, която трябва да бъде преодоляна.

„Прокуратурата не може да бъде заложник на един човек, който да стои в кабинета на главния прокурор“, заяви Янкулов.

Той обърна внимание, че Върховният касационен съд (ВКС) и неговата наказателна колегия са излезли със становище, че считат Сарафов за нелегитимен, като вследствие на това отказват да разглеждат негови дела. По думите му основната част от съдиите не го признават за легитимен, въпреки че той отказва да напусне поста.

Министърът постави и въпроса дали в прокуратурата няма друг магистрат, който да поеме функциите на главен прокурор.

По темата за Стоил Цицелков Янкулов коментира, че съществува морален проблем във връзка с осъждането му за шофиране в нетрезво състояние. Той уточни, че криминалистичната регистрация за наркотични вещества не означава доказване или присъда от съд, и подчерта, че държавата трябва да го третира като неосъждан, тъй като е реабилитиран.

Относно случая „Петрохан“ министърът заяви, че няма да предприема чистки в Министерството на правосъдието, нито резки действия там, където не са необходими. Янкулов изрази убеждение, че и в МВР няма да има чистки, въпреки случая с шесторното убийство.