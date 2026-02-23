НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоСпорт

          Янтра Габрово се раздели с нападател

          Това беше вторият период за 24-годишния футболист в състава на Янтра

          23 февруари 2026 | 23:36
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Янтра Габрово обяви, че се разделя с нападателя Иван Василев по взаимно съгласие.

          Ето какво написаха от Янтра:

          „ОФК Янтра (Габрово) се раздели с Иван Василев. Договорът на нападателя с „ковачите“ беше прекратен по взаимно съгласие.

          Това беше вторият период за 24-годишния футболист в състава на Янтра. Той се присъедини към отбора в началото на сезона и взе участие в 16 срещи, като записа общо 227 игрови минути, но не успя да се разпише в противниковите врати.

          ОФК Янтра благодари на Иван Василев за времето му в клуба и му пожелава здраве, късмет и успех в бъдещите предизвикателства“.

