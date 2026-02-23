Янтра Габрово се раздели с нападател

Янтра Габрово обяви, че се разделя с нападателя Иван Василев по взаимно съгласие.

Ето какво написаха от Янтра:

„ОФК Янтра (Габрово) се раздели с Иван Василев. Договорът на нападателя с „ковачите“ беше прекратен по взаимно съгласие.

Това беше вторият период за 24-годишния футболист в състава на Янтра. Той се присъедини към отбора в началото на сезона и взе участие в 16 срещи, като записа общо 227 игрови минути, но не успя да се разпише в противниковите врати.

ОФК Янтра благодари на Иван Василев за времето му в клуба и му пожелава здраве, късмет и успех в бъдещите предизвикателства“.