          НачалоБългарияПолитика

          Явор Серафимов: В болница съм, уведомил съм ръководството на МВР

          Изявлението идва след призив на вътрешния министър за съдействие от медиите да бъде открит заместник-главният секретар

          23 февруари 2026 | 21:44 700
          Снимка: МВР
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          „В болница съм. Уведомил съм главния секретар на МВР и директора на „Човешки ресурси“ на вътрешното ведомство“, заяви пред Нова тв заместник-главният секретар на МВР Явор Серафимов.

          По-рано днес служебният вътрешен министър Емил Дечев предложи на Министерския съвет да вземе решение, с което да отправи предложение до президента на Република България за освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Дечев поиска и съдействие от медиите да открият къде се намира заместникът на Рашков – Явор Серафимов.

          Главен комисар Серафимов пое поста на 28 януари тази година. Той е служител в МВР от 1999 година, като е преминал през различни изпълнителски и ръководни длъжности в системата, включително заместник-директор и директор на ГДБОП.

          От май 2025 г. до момента е заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“. Многократно е награждаван за постигнати високи професионални резултати.

