Явор Серафимов: В болница съм, уведомил съм ръководството на МВР

„В болница съм. Уведомил съм главния секретар на МВР и директора на „Човешки ресурси“ на вътрешното ведомство“, заяви пред Нова тв заместник-главният секретар на МВР Явор Серафимов.

По-рано днес служебният вътрешен министър Емил Дечев предложи на Министерския съвет да вземе решение, с което да отправи предложение до президента на Република България за освобождаване от длъжност на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Дечев поиска и съдействие от медиите да открият къде се намира заместникът на Рашков – Явор Серафимов.

Главен комисар Серафимов пое поста на 28 януари тази година. Той е служител в МВР от 1999 година, като е преминал през различни изпълнителски и ръководни длъжности в системата, включително заместник-директор и директор на ГДБОП.

От май 2025 г. до момента е заместник-директор на Главна дирекция „Национална полиция“. Многократно е награждаван за постигнати високи професионални резултати.