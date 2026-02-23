НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоБългария

          Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР

          За поста главен секретар на МВР се спряга Георги Кандев

          23 февруари 2026 | 11:22 1740
          Снимка: БТВ
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Служебното правителство с премиер Андрей Гюров се събира на заседание днес в 15:00 часа. Фокусът на срещата се очаква да бъде кадровото напрежение във вътрешното министерство.

          По информация на БГНЕС служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев ще поиска официално освобождаването на главния секретар на МВР по време на заседанието.

          Напрежението по върховете на ведомството ескалира в последните дни. Още в края на миналата седмица стана ясно, че министър Дечев иска оставки в МВР заради „Петрохан“, като настояването за оттегляне засяга главния секретар и директора на Главна дирекция „Национална полиция“.

          Министър Дечев иска оставки в МВР заради „Петрохан"

          Според източници новият шеф на МВР изолира главния секретар Мирослав Рашков, а за неговия пост се спряга Георги Кандев.

          Казусът предизвика и политическа реакция. В събота ИТН сезира прокуратурата за натиск от служебния вътрешен министър Емил Дечев, като депутатите Тошко Йорданов и Александър Рашев поискаха проверка дали е оказвана принуда върху служители, ангажирани с разследването на случая „Петрохан“.

