НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:40 ЕСКАЛАЦИЯ: Американски самолет кръжа 4 часа над Ормузкия проток и Иран (НА ЖИВО/КАРТА)17:07 Цицелков призова за оставки в ЦИК, „ако не може да се фокусира върху работата си“16:54 Министърът на отбраната: Летище София не се затваря за военни цели15:53 Дечев: Предложих смяна на главния секретар. Клисурски: Изборите ще струват 80 млн. евро. Адемов: Хранителните пакети за уязвимите ще ги дадем сега, а не след вота15:36 Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“15:02 Асен Василев обяви нов протест: Радев да покаже с действия, че ще се бори!14:45 Гюров: Можем да пестим от администрация, но не можем от демокрация14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение
          НачалоБългарияОбщество

          Километрично задръстване на АМ „Струма“ заради ремонт в Кресненското дефиле

          Шофьори чакат с часове между Благоевград и Симитли, движението е силно затруднено

          23 февруари 2026 | 20:54 310
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Километрично задръстване се образува на автомагистрала „Струма“ в участъка от Благоевград до Симитли, както и в района на Кресненското дефиле.

          - Реклама -
            
            

          Очевидци сигнализират, че вече три часа са блокирани в огромни тапи. Хората са изнервени, излизат от автомобилите си и се създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия, предаде БНР.

          От Областното пътно управление – Благоевград заявиха, че причината за тежкия трафик е започналият от днес ремонт на главен път Е-79 в Кресненското дефиле, който ще продължи до края на месеца.

          От институцията призовават пътуващите да проявят търпение, тъй като ремонтните дейности са с неотложен характер заради компрометираната на много места пътна настилка в дефилето.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Протест блокира Околовръстното при „Суходолска“ заради разбит път

          Красимир Попов -
          Столичната община обеща текущ ремонт, но призна, че трайното решение зависи и от АПИ
          Политика

          Правителството оттегли предложението за избор на председател на ДАНС

          Красимир Попов -
          С решение кабинетът отмени РМС №750 от 2025 г., внесено в Народното събрание
          Политика

          България се включва в съвместна декларация за газова сигурност с държави от Европа и САЩ

          Красимир Попов -
          Документът ще бъде подписан на Трансатлантическия форум за газова сигурност във Вашингтон на 24 февруари 2026 г.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions