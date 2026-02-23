Километрично задръстване на АМ „Струма“ заради ремонт в Кресненското дефиле

Километрично задръстване се образува на автомагистрала „Струма“ в участъка от Благоевград до Симитли, както и в района на Кресненското дефиле.

- Реклама -

Очевидци сигнализират, че вече три часа са блокирани в огромни тапи. Хората са изнервени, излизат от автомобилите си и се създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия, предаде БНР.

От Областното пътно управление – Благоевград заявиха, че причината за тежкия трафик е започналият от днес ремонт на главен път Е-79 в Кресненското дефиле, който ще продължи до края на месеца.

От институцията призовават пътуващите да проявят търпение, тъй като ремонтните дейности са с неотложен характер заради компрометираната на много места пътна настилка в дефилето.