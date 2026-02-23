Ким Чен‑ун бе преизбран за генерален секретар на управляващата партия на Северна Корея

На провеждащия се в Пхенян Девети конгрес на Корейската трудова партия делегатите единодушно гласуваха за преизбирането на Ким Чен‑ун за генерален секретар на управляващата партия, съобщи официалната севернокорейска агенция ЦТАК.

Решението бе взето в четвъртия ден от конгреса, на който присъстват около 5 000 делегати от всички партийните организации в страната. Изборът бе представен като най‑важният акт на събранието, от който зависи „ръководната сила на партията и бъдещето на родината и народа“.

Според държавните медии преизбирането отразява „непоколебимата воля и единодушното желание“ на делегатите, членовете на партията и армията за продължаване на курса на развитие. На партийния конгрес бяха избрани и членове на новия Централен комитет, а в устава на партията бяха приети промени, чиято цел е да укрепят структурата и дисциплината в ръководството.

Според официални доклади, под ръководството на Ким Чен‑ун страната е „радикално подобрила“ способностите си за военно възпиране, със специален акцент върху ядрените си сили, които са описани като ключов елемент от националната отбрана. Промените в партийния комитет и стратегията за следващите пет години също така включват фокус върху икономическо развитие, повишаване на стандарта на живот и „по‑активна и устойчивa борба“ за националните цели, заявиха държавни медии по време на конгреса.

Според международни наблюдатели и анализатори, преизбирането на Ким Чен‑ун утвърждава неговия абсолютен контрол над политическата система в Северна Корея и продължава традицията на наследствено управление, установена от семейството му.

Конгресът, който се провежда веднъж на всеки пет години, е едно от най‑важните политически събития в страната и се следи внимателно от чуждестранни анализатори за признаци на промени в политиката, както вътрешна, така и във външнополитически план.

През последните години Ким Чен‑ун е описван от държавните медии като лидер, който е работил за повишаване на международния престиж на страната и укрепване на нейната отбрана въпреки международни санкции и натиск.