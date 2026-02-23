НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
          Политика

          Ким Чен‑ун бе преизбран за генерален секретар на управляващата партия на Северна Корея

          Решението беше взето единодушно по време на Деветия конгрес в Пхенян

          23 февруари 2026 | 17:02
          Ким Чен Ун
          Ким Чен Ун
          Георги Петров
          Георги Петров
          На провеждащия се в Пхенян Девети конгрес на Корейската трудова партия делегатите единодушно гласуваха за преизбирането на Ким Чен‑ун за генерален секретар на управляващата партия, съобщи официалната севернокорейска агенция ЦТАК.

          Решението бе взето в четвъртия ден от конгреса, на който присъстват около 5 000 делегати от всички партийните организации в страната. Изборът бе представен като най‑важният акт на събранието, от който зависи „ръководната сила на партията и бъдещето на родината и народа“.

          Според държавните медии преизбирането отразява „непоколебимата воля и единодушното желание“ на делегатите, членовете на партията и армията за продължаване на курса на развитие. На партийния конгрес бяха избрани и членове на новия Централен комитет, а в устава на партията бяха приети промени, чиято цел е да укрепят структурата и дисциплината в ръководството.

          Според официални доклади, под ръководството на Ким Чен‑ун страната е „радикално подобрила“ способностите си за военно възпиране, със специален акцент върху ядрените си сили, които са описани като ключов елемент от националната отбрана. Промените в партийния комитет и стратегията за следващите пет години също така включват фокус върху икономическо развитие, повишаване на стандарта на живот и „по‑активна и устойчивa борба“ за националните цели, заявиха държавни медии по време на конгреса.

          Според международни наблюдатели и анализатори, преизбирането на Ким Чен‑ун утвърждава неговия абсолютен контрол над политическата система в Северна Корея и продължава традицията на наследствено управление, установена от семейството му.

          Ким Чен Ун ще обяви нови планове за ядреното възпиране на Северна Корея Ким Чен Ун ще обяви нови планове за ядреното възпиране на Северна Корея

          Конгресът, който се провежда веднъж на всеки пет години, е едно от най‑важните политически събития в страната и се следи внимателно от чуждестранни анализатори за признаци на промени в политиката, както вътрешна, така и във външнополитически план.

          През последните години Ким Чен‑ун е описван от държавните медии като лидер, който е работил за повишаване на международния престиж на страната и укрепване на нейната отбрана въпреки международни санкции и натиск.

