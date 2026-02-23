Китай планира да изведе в орбита „съзвездие“ от 203 000 спътника до средата на следващото десетилетие. Пекин вече е подал официални документи за мащабната експанзия към Международния съюз по далекосъобщения (ITU) към ООН, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.

Заявената бройка надхвърля значително активите на настоящите лидери в сектора. За сравнение, мрежата Starlink на SpaceX разполага с около 10 000 апарата, а планираната флотилия на Amazon ще включва малко над 3200 спътника.

Според експерти ходовете на Пекин не целят единствено технологично съревнование, а и създаване на регулаторни пречки пред компаниите на Илън Мъск. ITU отчита подадените заявки като заети позиции при разпределянето на честотите и контрола на радиосмущенията. Това принуждава действащите оператори да се съобразяват с тези планове, дори спътниците все още да не са изстреляни.

Европейската космическа агенция (ESA) предупреди за риска от пренасищане в околоземното пространство. По данни на агенцията безопасният капацитет за мегасъзвездия е около 148 000 обекта. При запазване на сегашния темп този лимит ще бъде достигнат до края на 30-те години на XXI век.

Броят на обектите в орбита е нараснал четири пъти от 2020 г. насам и надхвърля 16 000. SpaceX добавя по над 2000 спътника годишно благодарение на ракетите за многократна употреба. Докато конкурентите не развият подобна технология, те разчитат основно на бюрократични инструменти през ООН за забавяне на лидера, отбелязва изданието.