НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          НачалоНаука и ТехнологииКосмос

          Китай заяви 203 000 спътника в ООН: Стратегия срещу доминацията на Мъск

          23 февруари 2026 | 10:41 601
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Сподели
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Китай планира да изведе в орбита „съзвездие“ от 203 000 спътника до средата на следващото десетилетие. Пекин вече е подал официални документи за мащабната експанзия към Международния съюз по далекосъобщения (ITU) към ООН, съобщава Bloomberg TV Bulgaria.

          - Реклама -
            
            

          Заявената бройка надхвърля значително активите на настоящите лидери в сектора. За сравнение, мрежата Starlink на SpaceX разполага с около 10 000 апарата, а планираната флотилия на Amazon ще включва малко над 3200 спътника.

          Според експерти ходовете на Пекин не целят единствено технологично съревнование, а и създаване на регулаторни пречки пред компаниите на Илън Мъск. ITU отчита подадените заявки като заети позиции при разпределянето на честотите и контрола на радиосмущенията. Това принуждава действащите оператори да се съобразяват с тези планове, дори спътниците все още да не са изстреляни.

          Европейската космическа агенция (ESA) предупреди за риска от пренасищане в околоземното пространство. По данни на агенцията безопасният капацитет за мегасъзвездия е около 148 000 обекта. При запазване на сегашния темп този лимит ще бъде достигнат до края на 30-те години на XXI век.

          Броят на обектите в орбита е нараснал четири пъти от 2020 г. насам и надхвърля 16 000. SpaceX добавя по над 2000 спътника годишно благодарение на ракетите за многократна употреба. Докато конкурентите не развият подобна технология, те разчитат основно на бюрократични инструменти през ООН за забавяне на лидера, отбелязва изданието.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          САЩ обявиха отмяната на редица мита

          Христо Иванов -
          Митата, които ще бъдат отменени, са били включени в списъка, след като Върховният съд на САЩ ги обяви за незаконни.
          Война

          Руски генерал-майор предупреди за „провокации“ под фалшив флаг на Запада на границите с Русия

          Христо Иванов -
          Според Липовой война може да избухне само в случай на мащабна провокация срещу Русия на границата с НАТО
          Свят

          Bitcoin регистрира нов срив на фона на новите мита на Доналд Тръмп

          Христо Иванов -
          Пазарът на криптовалути остава нестабилен
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions