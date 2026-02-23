Кметът на Ню Йорк наложи забрана за придвижване поради настъпваща снежна буря

Заради приближаваща мощна снежна буря кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани обяви извънредно положение и наложи забрана за придвижване в най-населения град в САЩ. Ограниченията влязоха в сила от 21:00 часа местно време в неделя и ще продължат до 12:00 часа в понеделник.

До обяд в понеделник ще бъдат затворени улиците, магистралите и мостовете в Ню Йорк за всякакъв вид движение.

„Град Ню Йорк не е преживявал буря от такъв мащаб през последното десетилетие“, предупреди Мамдани по време на пресконференция, призовавайки гражданите да „избягват всички несъществени пътувания“.

Той уточни, че ще бъдат затворени „улиците, магистралите и мостовете в Ню Йорк за всякакво движение, било то на автомобили, камиони, скутери и електрически велосипеди“.

„Останете у дома, не излизайте навън и не се движете по пътищата“, призова кметът на Ню Йорк.

В същото време той добави, че „Някои неотложни и спешни пътувания“ ще бъдат разрешени.

Очаква се метеорологичните условия да се влошат в нощта срещу понеделник. Прогнозите сочат между 45 и 60 см сняг, а в отделни райони – над 70 см, съпроводени със силни ветрове.

Заради тежката обстановка училищата в града ще останат затворени в понеделник, като ще бъдат мобилизирани значителни ресурси за подпомагане на хората, нуждаещи се от подслон.

Седалището на ООН в Ню Йорк също ще бъде затворено в понеделник, а „всички планирани срещи са отложени“, се посочва в съобщение на организацията.

Предупреждения за виелици са издадени в Ню Йорк и Лонг Айлънд, както и в Бостън и крайбрежните райони на Ню Джърси, Кънектикът, Делауеър, Мериленд, Роуд Айлънд и Масачузетс.

Извънредни ситуации са обявени в щатите Ню Джърси, Делауеър, Роуд Айлънд, Кънектикът и Масачузетс, както и в части от щата Ню Йорк. Освен Ню Йорк, и други големи градове в североизточната част на страната – като Филаделфия, Бостън и Вашингтон – се подготвят за интензивни снеговалежи и бурни ветрове.