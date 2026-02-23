НА ЖИВО
          НачалоВойна

          Командир на механизиран батальон от ВСУ: Русия ще удари на Торецко-Покровско направление с настъпването на пролетта

          23 февруари 2026 | 11:10
          Вячеслав Гудз
          Вячеслав Гудз
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Веднага щом се появи зеленина, руските войски ще струпят сили за настъпление на Торецко-Покровско направление. Това заяви в ефира на „Киев24“ Вячеслав Гудз, командир на 3-ти механизиран батальон от 44-та механизирана бригада (позивна Грач) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

          Според него руснаците ще преразпределят силите си в указания район, тъй като той е много важен за тях.

          Той отбеляза, че руснаците ще започнат да прехвърлят жива сила там от други направления, за да подкрепят тактиката си за инфилтрация.

          Военнослужещият добави, че руснаците използват всички видове оръжия, с които разполагат, от FPV дронове до въздушни удари. „Те ги използват много широко“, заяви Грач.

          Както обаче уточни военнослужещият, руската армия използва предимно дронове тип квадрокоптер и FPV системи, предимно оптични.

