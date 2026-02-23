НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
          Криминален психолог: Случаят с Ивайло Калушев е тежко престъпление, без външна намеса

          Тодор Тодоров говори за йерархия, „зомбиране“ и манипулация около групата

          23 февруари 2026 | 09:11 1240
          Информацията по случая не е била поднесена правилно, а на части, което е дало възможност за различни интерпретации. Това заяви пред bTV криминалният психолог Тодор Тодоров.

          По думите му става въпрос за тежко криминално престъпление, извършено от Ивайло Калушев, който през годините успял незабележимо да изгради влияние и да привлече хора около себе си.

          Според експерта факт е, че Калушев е имал педофилски наклонности. Той посочи още, че макар движението му да е представяно като свързано с будизма, реално става дума за елементи на шаманизъм и окултизъм.

          Тодоров коментира, че случаят включва три самоубийства и три убийства – едно в Петрохан и две на Околчица. По думите му част от хората не са успели сами да отнемат живота си и е имало намеса на друг човек, който е натиснал спусъка.

          Той постави въпроса дали в групата не е съществувала йерархия, при която едни са умирали на едно място, а други – на друго. Според него участниците са възприемали смъртта като ново начало, а не като край.

          Психологът заяви, че няма съмнения за външна намеса. Според него ако ставаше дума за намеса на мафия, убийствата не биха били извършени на различни места и при такива обстоятелства.

          Тодоров определи влиянието на Калушев като „повсеместно зомбиране“, като според него той е бил „злият гений“, а останалите около него – жертви. По думите му родителите често избягват очевидни факти, за да не признаят собствен провал спрямо децата си.

