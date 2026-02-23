НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:40 ЕСКАЛАЦИЯ: Американски самолет кръжа 4 часа над Ормузкия проток и Иран (НА ЖИВО/КАРТА)17:07 Цицелков призова за оставки в ЦИК, „ако не може да се фокусира върху работата си“16:54 Министърът на отбраната: Летище София не се затваря за военни цели15:53 Дечев: Предложих смяна на главния секретар. Клисурски: Изборите ще струват 80 млн. евро. Адемов: Хранителните пакети за уязвимите ще ги дадем сега, а не след вота15:36 Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“15:02 Асен Василев обяви нов протест: Радев да покаже с действия, че ще се бори!14:45 Гюров: Можем да пестим от администрация, но не можем от демокрация14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара
          НачалоСпорт

          Лъчезар Балтанов: Горд съм с тези футболисти

          Бях сигурен, че можем да бием Лудогорец, призна треньорът на Ботев (Пд)

          23 февруари 2026 | 22:53 240
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Лъчезар Балтанов спечели днес най-важната победа в треньорската си кариера до момента. Воденият от него Ботев (Пд) повали хегемона Лудогорец с 2:1.

          - Реклама -
            
            

          „Много трудна седмица, цяла седмица говорихме с момчетата. Бях сигурен, че могат. Само малко самораздаване и ще стане. Горд съм с тези футболисти. Раздадоха се на 100 процента. Победихме може би най-силният отбор в България.

          Радвам се, че направихме щастливи хората по трибуните. 

          Анализирахме играта на съперника. Имахме тактически тренировки. 

          След червения картон се подредихме в 4-4-1. 
          За мен е важно да продължим с добри игри да побеждаваме и да се стабилизираме.

          Другите отбори не ме вълнуват. Дали сме помогнали на Левски, дали е „намигване“ към „сините“? О, дайте да не коментираме тази тема.

          Благодаря на абсолютно всички треньори, с които съм работил. Поздравям всички ботевисти!“, заяви Балтанов. Младият специалист е юноша на Левски.

          Една победа не променя нищо. Още следващият мач срещу Монтана е много важен. 

          „Всички, които са дошли в Ботев, имат качества. Просто ще трябва време. Всички са добри футболисти. Момчетата, които играха днес, се справиха по брилянтен начин. Знаехме силните страни на Лудогорец и се радвам, че играчите изпълниха напълно задачите“, каза още той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Линдзи Вон: Бях близо до ампутация

          Станимир Бакалов -
          "Когато имаш толкова много травми в една част от тялото си, че има прекалено много кръв и тя се задържа и на практика смазва всичко", каза Вон в публикацията си
          Спорт

          Илиян Филипов: Днес видях моя Ботев

          Станимир Бакалов -
          Благодаря на всички момчета, които оставиха сърцата си на терена
          Спорт

          Фиорентина надви Пиза в тосканско дерби

          Станимир Бакалов -
          Въпреки финалния натиск, Пиза не успя да стигне до изравнителен гол и Фиорентина удържа крехкия си аванс до края
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions