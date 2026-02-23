Лъчезар Балтанов: Горд съм с тези футболисти

Лъчезар Балтанов спечели днес най-важната победа в треньорската си кариера до момента. Воденият от него Ботев (Пд) повали хегемона Лудогорец с 2:1.

„Много трудна седмица, цяла седмица говорихме с момчетата. Бях сигурен, че могат. Само малко самораздаване и ще стане. Горд съм с тези футболисти. Раздадоха се на 100 процента. Победихме може би най-силният отбор в България.

Радвам се, че направихме щастливи хората по трибуните.

Анализирахме играта на съперника. Имахме тактически тренировки.

След червения картон се подредихме в 4-4-1.

За мен е важно да продължим с добри игри да побеждаваме и да се стабилизираме.

Другите отбори не ме вълнуват. Дали сме помогнали на Левски, дали е „намигване“ към „сините“? О, дайте да не коментираме тази тема.

Благодаря на абсолютно всички треньори, с които съм работил. Поздравям всички ботевисти!“, заяви Балтанов. Младият специалист е юноша на Левски.

Една победа не променя нищо. Още следващият мач срещу Монтана е много важен.

„Всички, които са дошли в Ботев, имат качества. Просто ще трябва време. Всички са добри футболисти. Момчетата, които играха днес, се справиха по брилянтен начин. Знаехме силните страни на Лудогорец и се радвам, че играчите изпълниха напълно задачите“, каза още той.