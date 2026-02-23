Линдзи Вон: Бях близо до ампутация

Линдзи Вон е била пред ампутация на крака след инцидента си на Зимните олимпийски игри.

41-годишната спортистка имаше сложна фрактура на тибията на левия крак след катастрофата и претърпя множество операции в Италия, преди да бъде транспортирана обратно в САЩ за по-нататъшно лечение миналата седмица.

В публикация в Instagram в понеделник американката написа, че инцидентът е довел и до синдром на компартмента в крака й. Това състояние възниква след травматични наранявания, като падане от височина и автомобилни катастрофи.

Според Кливландската клиника „синдром на компартмента“ възниква, когато има прекалено голямо налягане около мускулите. Налягането ограничава притока на кръв, свеж кислород и хранителни вещества към мускулите и нервите.

„Когато имаш толкова много травми в една част от тялото си, че има прекалено много кръв и тя се задържа и на практика смазва всичко“, каза Вон в публикацията си.

Тя сподели, че д-р Том Хакет, ортопедичен хирург, който работи с Вон и отбора на САЩ, е спасил крака й.

„Той го отвори и го остави да диша, и ме спаси“, каза легендата на алпийските ски. Хакет е бил в Италия, за да наблюдава състоянието й след скъсаната връзка в коляното.

– Ако не бях направила това, Том нямаше да е там (и той) нямаше да може да спаси крака ми.“

Вон разкри, че за първи път от деня на инцидента е излязла от болницата, въпреки че все още не се е прибрала у дома.

„След почти 2 седмици, прекарани в болнично легло, почти напълно неподвижна, най-накрая съм достатъчно добре, за да се преместя в хотел. Все още не съм у дома, но това е огромна крачка напред“, написа американката.