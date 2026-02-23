НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:36 Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“15:02 Асен Василев обяви нов протест: Радев да покаже с действия, че ще се бори!14:45 Гюров: Можем да пестим от администрация, но не можем от демокрация14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата
          НачалоЕвропаОбщество

          Литва обяви демографията за въпрос на национална сигурност, България се бори с високата смъртност

          Броят на жителите в балтийската страна спадна от 3,7 милиона през 1990 г. до 2,9 милиона днес

          23 февруари 2026 | 15:29 400
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Районът Игналина в Литва губи над половината си население от края на Студената война, а парламентът във Вилнюс определи демографския срив като „екзистенциално предизвикателство“, съизмеримо със заплахата от Русия. На този фон България отчита неочаквано висок коефициент на плодовитост, но населението продължава да намалява заради високата смъртност и ниската продължителност на живота.

          - Реклама -
            
            

          Литовският премиер Инга Ругиниене заяви пред The Times, че кризата е достигнала точка, в която се превръща във въпрос на национална сигурност. Броят на жителите в балтийската страна спадна от 3,7 милиона през 1990 г. до 2,9 милиона днес. Прогнозите на ООН сочат свиване с още една четвърт през следващите три десетилетия. Коефициентът на плодовитост е едва 1,1 раждания на жена – един от най-ниските в ЕС.

          Демографска катастрофа в Украйна: населението намалява с над един милион души годишно Демографска катастрофа в Украйна: населението намалява с над един милион души годишно

          Въпреки мрачната статистика, Ругиниене отбеляза, че потокът на завръщащите се литовци вече надхвърля емиграцията. Според нея това се дължи на икономическия растеж и условията за отглеждане на деца. Рута Убаревичене, експерт по демография, която се е прибрала от Нидерландия, допълни, че „Брекзит“ и пандемията също са повлияли на решенията за завръщане.

          В България картината е различна. Страната има най-високия коефициент на плодовитост в ЕС – 1,8 раждания на жена, но населението се топи с около 80 000 души годишно. Основният проблем остава високата смъртност и ниската продължителност на живота (75,9 години).

          Професор Милена Георгиева от БАН посочи пред The Times, че липсват адекватни послания за общественото здраве и превенция. Според Адриан Николов от Института за пазарна икономика стабилизирането на населението минава през овладяване на смъртността и подобряване на здравеопазването.

          Икономическата ситуация също играе роля в решението на българите да останат или да се върнат. По данни на Евростат от януари страната вече преминава в средната група по покупателна способност, изпреварвайки Латвия и Естония при корекция спрямо цените на стоките и услугите.

          Инициативи като „България те иска“ на Иван Христов и Андрей Арнаудов се опитват да привлекат диаспората обратно. Катрин Маринова, завърнала се след 11 години в САЩ, сподели, че е намерила по-спокоен начин на живот и професионална реализация в София.

          Директорът на института за демография оцени загубите на Украйна във войната на „страшна цифра“ – 10 милиона души Директорът на института за демография оцени загубите на Украйна във войната на „страшна цифра“ – 10 милиона души

          Нагласите на хората също се променят. Докато младите литовци оглавяват класациите по удовлетвореност, у нас фокусът е върху сигурността и личното развитие. В началото на годината се разбра, че гражданите търсят повече ред в държавата, професионални успехи и спокойствие, а не само материална стабилност.

          Литовското правителство планира да се откаже от директните финансови стимули за раждаемост, които не дават резултат в Полша и Унгария. Вместо това Ругиниене ще се фокусира върху жилищната политика и услугите за семейството.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Украйна се нуждае от 588 млрд. долара за възстановяване на щетите от войната

          Георги Петров -
          Нуждите за реконструкция са изчислени за 10-годишен период въз основа на разрушенията до 31 декември 2025 г.
          Общество

          ВМС подновиха обследването на потъналия кораб край Маслен нос

          Дамяна Караджова -
          Военни катери и подводен дрон изследват корпуса на 40 метра дълбочина в търсене на информация за екипажа
          Крими

          ГДБОП разкри нелегална работилница за фалшиви документи

          Георги Петров -
          Според прокуратурата схемата е използвана за производство на неистински дипломи и удостоверения
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions