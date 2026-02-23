Френският президент Еманюел Макрон призова за решителни действия и ускоряване на процедурата по приемането на 20-ия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. По време на среща с финландския държавен глава Александер Стуб той настоя за засилване на икономическата преса върху Москва, въпреки появилите се политически пречки в Брюксел.

Изявлението идва непосредствено след като Унгария обяви, че блокира новите ограничителни мерки. Будапеща постави условие Украйна да ремонтира нефтопровода „Дружба“, преди да даде съгласието си за пакета, като външният министър Петер Сиярто обвърза ветото с енергийната сигурност на страната си.

„Продължаваме да увеличаваме натиска върху Русия. Трябва да напреднем по отношение на двадесетия пакет санкции. Разговорите в тази насока ще се проведат в близките дни“, заяви Макрон пред журналисти.

Френският лидер поддържа курс на втвърдяване на тона спрямо Кремъл, като по-рано този месец предупреди, че Европа ще се изправи пред „агресивна Русия“ дори и след края на войната. Той също така отложи планирания разговор с Владимир Путин, изтъквайки необходимостта държавите членки първо да уточнят своите общи цели.

Предишният, 19-и пакет санкции, беше одобрен през октомври 2025 г. и включваше забрана за внос на руски втечнен природен газ, както и мерки срещу „сенчестия флот“ от танкери.