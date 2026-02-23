НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:45 НА ЖИВО: Първо заседание на новия Министерски съвет14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          НачалоВойна

          Медведев припомни съдбата на Хитлер и Мусолини на украинските лидери: Ако не избягате, ще ви обесят своите

          23 февруари 2026 | 14:18 130
          Дмитрий Медведев
          Дмитрий Медведев
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Сподели
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев припомни на украинските лидери съдбата на Адолф Хитлер и Бенито Мусолини, както и на осъдените и екзекутирани нацистки престъпници, отбелязвайки, че за някои украински лидери продължаващите военни действия гарантират собственото им оцеляване.

          - Реклама -
            
            

          „Ако боевете приключат, в най-добрия случай те ще могат да избягат в съседна държава – не знам, Полша, Великобритания или някоя друга европейска държава, която ще предостави убежище. А в най-лошия случай, да, ще бъдат обесени от свои, директно някъде на Майдана“, заяви Медведев на среща с военнослужещи от руските въоръжени сили по време на работно посещение в едно от подразделенията за безпилотни летателни апарати.

          Както подчерта заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия, „съдбите на Бенито Мусолини и Адолф Хитлер са абсолютно показателни примери, както и тези на онези, които впоследствие бяха съдени, осъдени и в много случаи екзекутирани от Съветския съюз“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Силен снеговалеж затвори летище „Швехат“ във Виена, полетите са пренасочени

          Дамяна Караджова -
          Очакват се закъснения, част от магистралите около Виена също са блокирани
          Правосъдие

          Брендо – първи тест за новия правосъден министър Андрей Янкулов

          Катя Илиева -
          Съдът решава днес за Брендо. Заседанието започва в 13 часа
          Общество

          Четвърта степен лавинна опасност в планините, ПСС с предупреждение към туристите

          Дамяна Караджова -
          Милен Братанов призова да се избягват стръмни склонове и лавиноопасни терени
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions