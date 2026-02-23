Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев припомни на украинските лидери съдбата на Адолф Хитлер и Бенито Мусолини, както и на осъдените и екзекутирани нацистки престъпници, отбелязвайки, че за някои украински лидери продължаващите военни действия гарантират собственото им оцеляване.

„Ако боевете приключат, в най-добрия случай те ще могат да избягат в съседна държава – не знам, Полша, Великобритания или някоя друга европейска държава, която ще предостави убежище. А в най-лошия случай, да, ще бъдат обесени от свои, директно някъде на Майдана“, заяви Медведев на среща с военнослужещи от руските въоръжени сили по време на работно посещение в едно от подразделенията за безпилотни летателни апарати.

Както подчерта заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия, „съдбите на Бенито Мусолини и Адолф Хитлер са абсолютно показателни примери, както и тези на онези, които впоследствие бяха съдени, осъдени и в много случаи екзекутирани от Съветския съюз“.