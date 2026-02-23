Mercedes-Benz разработва умалена версия на емблематичния G-Class, добила популярност с работното наименование „Baby“ G-Class. Очакванията са моделът да дебютира около 2027 г., като целта е да се предложи по-компактна алтернатива на големия всъдеход, насочена към клиенти с интерес към градско и междуселско шофиране.

Според рендери на изданието Motor1 автомобилът запазва кубичната форма, резките линии и изправената предница на оригинала. Дължината вероятно ще бъде под 177 инча, със скъсени надвеси. Това предполага по-леко присъствие на пътя, като същевременно се запазят част от офроуд способностите на серията.

Техническите детайли все още не са потвърдени официално. Спекулациите сочат, че Mercedes може да заложи на хибридни или plug-in хибридни задвижвания. Изцяло електрическа версия се разглежда като по-малко вероятна заради пазарното търсене в определени сегменти, а на някои пазари е възможна появата на дизелови опции.

В ценово отношение „Baby“ G-Class може да се позиционира под модела GLC. Прогнозите са за стартова цена под 46 000 евро, което би направило всъдехода по-достъпен вариант в гамата на марката. Според Motor1, ако се запази стилистиката на „големия брат“, моделът има сериозен потенциал за пазарен успех.