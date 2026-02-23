НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          НачалоЕвропаПолитика

          Мерц: Русия не печели войната и е достигнала най-дълбокото ниво на варварство

          Според Мерц Москва се опитва да наложи усещането за победа, но фактите на терен са различни

          23 февруари 2026 | 13:16 160
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Русия е достигнала „най-дълбокото равнище на варварство“ и категорично не печели войната в Украйна. Изявлението беше направено по време на събитие в Берлин в навечерието на четвъртата годишнина от руската инвазия.

          - Реклама -
            
            

          Според Мерц Москва се опитва да наложи усещането за победа, но фактите на терен са различни. Той акцентира върху ефективността на украинската съпротива и посочи, че през февруари силите на Киев са постигнали „смайващи териториални придобивки“.

          Канцлерът коментира и състоянието на противника, като отбеляза, че руската икономика „трещи под теглото на санкциите“ – процес, който според него е по-сериозен, отколкото се отразява в медиите. Още в края на миналата година анализи показаха, че Русия изпитва икономически затруднения, но Кремъл вероятно ще продължи войната, въпреки че според други доклади санкциите са поразили сериозно енергийния сектор.

          Тонът на Мерц спрямо Москва остава остър. Само преди дни той заяви, че Русия провежда непоносима нацистка пропаганда срещу народа на Украйна и обеща безусловна подкрепа за Киев. Темата за „варварството“ кореспондира и с данните за военни престъпления, като тези на групировката „Русич“, обвинявана в системни зверства.

          По отношение на бъдещето на конфликта, по-рано канцлерът уточни, че разполагането на западни сили в Украйна е невъзможно без съгласието на Русия и очерта реда за действие: прекратяване на огъня, гаранции за сигурност и едва тогава мирно споразумение.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Расте броят на жертвите на размириците в Мексико след ликвидирането на Ел Менчо

          Никола Павлов -
          При въоръжените сблъсъци са ликвидирани осем бойци на картела. По последна информация са арестувани общо 27 души
          Война

          Евгений Дикий за ракетите „Фламинго“: Засега това не е оръжие, което ще влети през прозорците на Кремъл

          Христо Иванов -
          Украинската ракета „Фламинго“ се усъвършенства, но около нея са започнали да се разгръщат различни политически игри.
          Война

          ISW: Русия промени целта на своите атаки срещу Украйна

          Христо Иванов -
          В същото време ISW смятат, че Москва няма да прекрати опитите си да унищожи енергийната инфраструктура на Украйна.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions