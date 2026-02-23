Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че Русия е достигнала „най-дълбокото равнище на варварство“ и категорично не печели войната в Украйна. Изявлението беше направено по време на събитие в Берлин в навечерието на четвъртата годишнина от руската инвазия.

Според Мерц Москва се опитва да наложи усещането за победа, но фактите на терен са различни. Той акцентира върху ефективността на украинската съпротива и посочи, че през февруари силите на Киев са постигнали „смайващи териториални придобивки“.

Канцлерът коментира и състоянието на противника, като отбеляза, че руската икономика „трещи под теглото на санкциите“ – процес, който според него е по-сериозен, отколкото се отразява в медиите. Още в края на миналата година анализи показаха, че Русия изпитва икономически затруднения, но Кремъл вероятно ще продължи войната, въпреки че според други доклади санкциите са поразили сериозно енергийния сектор.

Тонът на Мерц спрямо Москва остава остър. Само преди дни той заяви, че Русия провежда непоносима нацистка пропаганда срещу народа на Украйна и обеща безусловна подкрепа за Киев. Темата за „варварството“ кореспондира и с данните за военни престъпления, като тези на групировката „Русич“, обвинявана в системни зверства.

По отношение на бъдещето на конфликта, по-рано канцлерът уточни, че разполагането на западни сили в Украйна е невъзможно без съгласието на Русия и очерта реда за действие: прекратяване на огъня, гаранции за сигурност и едва тогава мирно споразумение.