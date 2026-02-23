Методи Лалов призова за протест пред ВСС: Сарафов вън!

Адвокат Методи Лалов призова за протест пред Висшия съдебен съвет с искане за отстраняването на Борислав Сарафов от ръководството на прокуратурата.

- Реклама -

В публикация във „Фейсбук“ Лалов отправя директен апел към гражданите да се съберат в четвъртък, когато се очаква да бъде взето решение дали ще има нов изпълняващ функциите главен прокурор.

„Правосъдието в България не трябва да бъде заложник на лични амбиции и задкулисни зависимости. Днес обаче властта в прокуратурата е узурпирана от отвратителния Борислав Боби Сарафов.“

Според него решението на ВСС има ключово значение за състоянието на съдебната система.

„Защото узурпацията на властта подкопава самите основи на демокрацията и заличава доверието в справедливостта. Не можем да стоим безучастни, докато върховенството на закона се подменя със силови методи и административни хватки.“

Лалов заявява, че ще бъде пред сградата на ВСС заедно с гражданско движение БОЕЦ.

„Аз ще бъда заедно с БОЕЦ пред ВСС, за да защитя принципите на правовата държава.“

Той отправя и призив към всички, които искат „честна, справедлива и ефективна прокуратура“, да се включат в демонстрацията.

Протестът е насрочен за 26 февруари от 09:00 часа пред сградата на Висшия съдебен съвет на ул. „Екзарх Йосиф“ 12 в София.