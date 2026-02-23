Методи Лалов призова за протест пред ВСС: Сарафов вън!

Адвокат Методи Лалов призова за протест пред Висшия съдебен съвет с искане за отстраняването на Борислав Сарафов от ръководството на прокуратурата.
В публикация във „Фейсбук“ Лалов отправя директен апел към гражданите да се съберат в четвъртък, когато се очаква да бъде взето решение дали ще има нов изпълняващ функциите главен прокурор.
Според него решението на ВСС има ключово значение за състоянието на съдебната система.
Лалов заявява, че ще бъде пред сградата на ВСС заедно с гражданско движение БОЕЦ.
Той отправя и призив към всички, които искат „честна, справедлива и ефективна прокуратура“, да се включат в демонстрацията.
Протестът е насрочен за 26 февруари от 09:00 часа пред сградата на Висшия съдебен съвет на ул. „Екзарх Йосиф“ 12 в София.