      понеделник, 23.02.26
          Методи Лалов призова за протест пред ВСС: Сарафов вън!

          Адвокатът обяви, че ще се присъедини към демонстрация с БОЕЦ в деня на решението за нов и.ф. главен прокурор

          23 февруари 2026 | 21:30 880
          Адвокат Методи Лалов призова за протест пред Висшия съдебен съвет с искане за отстраняването на Борислав Сарафов от ръководството на прокуратурата.

          В публикация във „Фейсбук“ Лалов отправя директен апел към гражданите да се съберат в четвъртък, когато се очаква да бъде взето решение дали ще има нов изпълняващ функциите главен прокурор.

          „Правосъдието в България не трябва да бъде заложник на лични амбиции и задкулисни зависимости. Днес обаче властта в прокуратурата е узурпирана от отвратителния Борислав Боби Сарафов.“

          Според него решението на ВСС има ключово значение за състоянието на съдебната система.

          „Защото узурпацията на властта подкопава самите основи на демокрацията и заличава доверието в справедливостта. Не можем да стоим безучастни, докато върховенството на закона се подменя със силови методи и административни хватки.“

          Лалов заявява, че ще бъде пред сградата на ВСС заедно с гражданско движение БОЕЦ.

          „Аз ще бъда заедно с БОЕЦ пред ВСС, за да защитя принципите на правовата държава.“

          Той отправя и призив към всички, които искат „честна, справедлива и ефективна прокуратура“, да се включат в демонстрацията.

          Протестът е насрочен за 26 февруари от 09:00 часа пред сградата на Висшия съдебен съвет на ул. „Екзарх Йосиф“ 12 в София.

          „Нека покажем, че гласът на гражданите е по-силен от всеки „назначен“ началник.“

