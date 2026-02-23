МВР съобщи, че служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев ще проведе среща със служителите, ангажирани с разследването на случаите „Петрохан“ и „Околчица“.

Разговорите ще се състоят в сградата на министерството, като целта е да бъдат обсъдени предприетите до момента действия по двете досъдебни производства.

Инспекцията на работата по казуса идва броени дни след като от „Има такъв народ“ сезираха прокуратурата за евентуален натиск от страна на Дечев върху оперативни служители и ръководни кадри в системата. Тогава от ведомството отрекоха твърденията, че са искани оставки на полицаи, работещи по трагедията.

Разследването обхваща смъртта на шестима души, открити в началото на февруари в Стара планина. По данни на Главна дирекция „Национална полиция“ основната версия за инцидента на „Петрохан“ е самоубийство, докато при случая на „Околчица“ криминалистите работят по хипотезата за убийства, последвани от самоубийство. Въпреки изнесените данни за липса на външна намеса и откритите медикаменти в организма на един от загиналите, мотивът за деянията все още не е изяснен.