      понеделник, 23.02.26
          14:45 НА ЖИВО: Първо заседание на новия Министерски съвет14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров" тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан": Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг": Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          Министър Емил Дечев събира разследващите по случаите „Петрохан“ и „Околчица“

          23 февруари 2026 | 13:31 3152
          Снимка: БТВ
          Катя Илиева
          МВР съобщи, че служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев ще проведе среща със служителите, ангажирани с разследването на случаите „Петрохан“ и „Околчица“.

          Разговорите ще се състоят в сградата на министерството, като целта е да бъдат обсъдени предприетите до момента действия по двете досъдебни производства.

          Инспекцията на работата по казуса идва броени дни след като от „Има такъв народ“ сезираха прокуратурата за евентуален натиск от страна на Дечев върху оперативни служители и ръководни кадри в системата. Тогава от ведомството отрекоха твърденията, че са искани оставки на полицаи, работещи по трагедията.

          Тодор Тодоров: Случаят „Петрохан“ е съвкупност от три убийства и три самоубийства Тодор Тодоров: Случаят „Петрохан“ е съвкупност от три убийства и три самоубийства

          Разследването обхваща смъртта на шестима души, открити в началото на февруари в Стара планина. По данни на Главна дирекция „Национална полиция“ основната версия за инцидента на „Петрохан“ е самоубийство, докато при случая на „Околчица“ криминалистите работят по хипотезата за убийства, последвани от самоубийство. Въпреки изнесените данни за липса на външна намеса и откритите медикаменти в организма на един от загиналите, мотивът за деянията все още не е изяснен.

