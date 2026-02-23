НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          НачалоБългария

          Министър Клисурски: 86% от левовете са иззети, 5-те процента индексация на заплатите остават

          23 февруари 2026 | 12:11 580
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Около 86% от левовете вече са иззети от обращение, а стойността на потребителската кошница е 57 евро.

          - Реклама -
            
            

          Това съобщиха служебният министър на финансите Георги Клисурски и председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов по време на брифинг на Координационния център към Механизма за еврото.

          Министър Клисурски потвърди, че предвидената индексация на заплатите на служителите в държавната администрация с 5% ще се запази. Той уточни, че до дни ще стане ясно кога в Народното събрание ще бъде внесен вторият удължителен закон за бюджета.

          Кметът Терзиев подкрепи Георги Клисурски за финансов министър и обяви, че временно поема неговите функции в СО Кметът Терзиев подкрепи Георги Клисурски за финансов министър и обяви, че временно поема неговите функции в СО

          Служебният кабинет „Гюров“ пое властта миналата седмица, като Клисурски оглави финансовото ведомство. Преди това той заемаше поста заместник-кмет по направление „Финанси“ в Столична община, където временно функциите му бяха поети от кмета Васил Терзиев. В периода 2023–2024 г. Клисурски бе заместник-министър на финансите с ресор държавния бюджет и дълга.

          По отношение на замяна на валутата министърът отчете, че около 4,4 млрд. лева остават за прибиране, което практически решава въпроса с левовото обращение. България официално прие еврото на 1 януари 2026 г., а от 1 февруари то е единственото законно платежно средство.

          Председателят на ДКСБТ Владимир Иванов представи данни за цените на храните. Стойността на потребителската кошница е 57 евро, което е спад с 1 евро спрямо предходната седмица. За сравнение, през същия период на миналата година тя е струвала 52 евро. Иванов подчерта, че двойното обозначаване на цените остава задължително до 8 август, което позволява лесно сравнение и защита на потребителите.

          Георги Клисурски напуска „Продължаваме промяната“ Георги Клисурски напуска „Продължаваме промяната“

          Контролните органи продължават масираните инспекции. От 13 до 22 февруари Комисията за защита на потребителите (КЗП) е извършила 279 проверки в търговски обекти, при които са констатирани 34 нарушения. НАП и КЗП затегнаха контрола още в началото на годината, като от 10 октомври 2025 г. досега приходната агенция е реализирала 9570 проверки с над 500 установени нарушения на Закона за въвеждане на еврото.

          В периода 13–18 февруари в МВР са регистрирани 13 нови случая на опити за прокарване на фалшиви евробанкноти, като са иззети 117 купюри. Общият брой на регистрираните случаи от началото на годината достига 143. Властите призоваха гражданите да бъдат внимателни и да не носят големи суми в брой.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Министърът на земеделието и храните Иван Христанов представи новия политически кабинет (видео)

          Катя Илиева -
          За заместник-министри са назначени Ивана Мурджева,  Николай Василев и Атанас Атанасов
          Икономика

          Спрени чартъри от Германия заплашват дългия летен сезон по Черноморието

          Росица Николаева -
          Грошев определи новината като шок за сектора
          Здраве

          Здравният министър отхвърли оставката на директора на детската болница в София

          Никола Павлов -
          От ведомството първоначално обявиха, че тя е приета, като отхвърлиха твърденията за оказван натиск
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions