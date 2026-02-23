Около 86% от левовете вече са иззети от обращение, а стойността на потребителската кошница е 57 евро.

Това съобщиха служебният министър на финансите Георги Клисурски и председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов по време на брифинг на Координационния център към Механизма за еврото.

Министър Клисурски потвърди, че предвидената индексация на заплатите на служителите в държавната администрация с 5% ще се запази. Той уточни, че до дни ще стане ясно кога в Народното събрание ще бъде внесен вторият удължителен закон за бюджета.

Служебният кабинет „Гюров“ пое властта миналата седмица, като Клисурски оглави финансовото ведомство. Преди това той заемаше поста заместник-кмет по направление „Финанси“ в Столична община, където временно функциите му бяха поети от кмета Васил Терзиев. В периода 2023–2024 г. Клисурски бе заместник-министър на финансите с ресор държавния бюджет и дълга.

По отношение на замяна на валутата министърът отчете, че около 4,4 млрд. лева остават за прибиране, което практически решава въпроса с левовото обращение. България официално прие еврото на 1 януари 2026 г., а от 1 февруари то е единственото законно платежно средство.

Председателят на ДКСБТ Владимир Иванов представи данни за цените на храните. Стойността на потребителската кошница е 57 евро, което е спад с 1 евро спрямо предходната седмица. За сравнение, през същия период на миналата година тя е струвала 52 евро. Иванов подчерта, че двойното обозначаване на цените остава задължително до 8 август, което позволява лесно сравнение и защита на потребителите.

Контролните органи продължават масираните инспекции. От 13 до 22 февруари Комисията за защита на потребителите (КЗП) е извършила 279 проверки в търговски обекти, при които са констатирани 34 нарушения. НАП и КЗП затегнаха контрола още в началото на годината, като от 10 октомври 2025 г. досега приходната агенция е реализирала 9570 проверки с над 500 установени нарушения на Закона за въвеждане на еврото.

В периода 13–18 февруари в МВР са регистрирани 13 нови случая на опити за прокарване на фалшиви евробанкноти, като са иззети 117 купюри. Общият брой на регистрираните случаи от началото на годината достига 143. Властите призоваха гражданите да бъдат внимателни и да не носят големи суми в брой.