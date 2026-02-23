НА ЖИВО
      понеделник, 23.02.26
          Министърът на отбраната: Летище София не се затваря за военни цели

          Това учение като параметри може да включва не повече от 15 летателни апарата, като личният състав, който ще бъде използван е не повече от 500 човека

          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          С нашите Военновъздушни сили и базата по отношение на предно разполагане на логистичен елемент, а именно самолети за зареждане във въздуха на летателни апарати. Това учение е планирано по искане на европейското командване и то като параметри може да включва не повече от 15 летателни апарата, като личният състав, който ще бъде използван е не повече от 500 човека“. Това заяви служебният министър на отбраната Атанас Запрянов относно разпространени в социалните мрежи снимки на американски военни самолети на летище „Васил Левски“ в София.

          Министърът припомни, че България като страна-членка на НАТО, обезпечава учения по Източния фланг и в изпълнение на готовността от Договора й за членство в Алианса по член 5 от него.

          Единственото ангажиране на летище София с това учение е разполагането на паркоместа на самолетите в зоната на цивилното летище.Това е резултат от дългогодишните приватизационни действия, които са довели до отчуждаване на част от имотите на ВВС и сега сме ограничени в разполагането на тези средства само на военната зона. Така че не говорим за участие на летище София в учение, а говорим за използване на свободна паркоплощ от летище за летателни апарати“, каза той.

          Министърът на отбраната твърди, че това учение не засяга по никакъв начин дейността на международното летище „Васил Левски“. „Искам да разсея по всякакъв начин разпространената спекулативна информация, че летището ще бъде затваряно за някакви други военни цели. Затварянето на летището е единствено и само във властта на летищните власти и те го затварят за логистични и инженерни дейности“, коментира той.

          По думите му това учение не е свързано с обстановката и преговорите на САЩ с Иран. „Никой не е искал от България нито територия, нито някакво военно участие в хипотетична бъдеща операция на САЩ срещу Иран. В България няма и не е имало ударени средства, които да достигат територията на Иран. Тези летателни апарати са изключително логистични, които могат да извършват зареждане във въздуха“, допълни Запрянов.

          И обясни, че самолетите са от стратегическите сили на САЩ в Европа.

          „Европа няма способности за зареждане на самолети във въздуха – това са американските самолети, които обслужват НАТО и те могат да оперират по целия Източен фланг“, коментира министърът.

