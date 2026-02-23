НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          НачалоБългария

          Министърът на земеделието и храните Иван Христанов представи новия политически кабинет (видео)

          23 февруари 2026 | 13:06 1760
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Сподели
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Министърът на земеделието и храните Иван Христанов представи новия политически кабинет на Министерство на земеделието и храните по време на работна среща с  директорите на дирекции в институцията, както и изпълнителните директори на второстепенните структури. За заместник-министри са назначени Ивана Мурджева,  Николай Василев и Атанас Атанасов.

          - Реклама -
            
            
          Бареков: Пълен съпорт за министрите Андрей Янкулов, Емил Дечев и Иван Христанов Бареков: Пълен съпорт за министрите Андрей Янкулов, Емил Дечев и Иван Христанов


          В рамките на срещата министър Христанов и заместник-министрите очертаха своите приоритети и конкретни намерения за работа през следващите месеци. Акцент беше поставен върху повишаването на ефективността в работата на администрацията, засилването на контрола и подобряването на координацията между отделните структури.


          Министър Христанов подчерта, че екипът ще работи с пълна мобилизация и ясно съзнание за отговорността към обществото и българските земеделски производители. Той заяви, че няма да бъде допускано формално или отпускарско отношение към служебните задължения и че очакванията към администрацията са за професионализъм, прозрачност и нулева толерантност към корупцията.

          Три нови назначения в Министерството на земеделието и храните Три нови назначения в Министерството на земеделието и храните


          По време на срещата беше заявен категоричен ангажимент за прозрачност в управлението и за недопускане институцията да бъде използвана като инструмент за каквито и да било машинации. Министърът подчерта, че изграждането на силна държава минава през ефективни институции, ясни правила и възстановяване на общественото доверие.


          Той увери, че Министерството на земеделието и храните ще работи приоритетно за укрепване на институционалния капацитет, прозрачност в управлението и гарантиране на стабилност и предвидимост в сектора.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Спрени чартъри от Германия заплашват дългия летен сезон по Черноморието

          Росица Николаева -
          Грошев определи новината като шок за сектора
          Здраве

          Здравният министър отхвърли оставката на директора на детската болница в София

          Никола Павлов -
          От ведомството първоначално обявиха, че тя е приета, като отхвърлиха твърденията за оказван натиск
          България

          Борисов: Пакетирането с Пеевски ни свали до 20%, Радев да каже коя е олигархията

          Катя Илиева -
          Борисов се разграничи категорично от Симеон Дянков и политиката на „постната пица“, като заяви, че „още му е на ревера“
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions