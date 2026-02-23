НА ЖИВО
          11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата09:35 Петър Ганев: Влизаме в период на успокоение на ръста на заплатите09:21 Удар по мафията: Грандиозна рокада – Иван Христанов сменя цялото ръководство на БАБХ
          Митничари задържаха над 41 000 паунда и 33 000 евро на „Капитан Андреево“

          23 февруари 2026 | 12:29 370
          Катя Илиева
          Митническите служители на пункт „Капитан Андреево“ задържаха недекларирана валута на обща стойност 41 400 британски лири и 33 050 евро. По данни на Агенция „Митници“ парите са открити при три отделни проверки на превозни средства, напускащи страната.

          Най-голямата сума е установена във влекач с полуремарке с турска регистрация, превозващ дизелови помпи от Великобритания за Турция.

          След анализ на риска митническите инспектори са насочили камиона за щателна проверка. При контролните действия под пасажерската седалка в кабината са открити осем пакета, съдържащи 41 400 британски лири. Левовата им равностойност се равнява на около 47 407 евро.

          На 9 февруари 2026 г. при друг случай са намерени 18 050 евро. Парите са били укрити във външния джоб на якето на шофьор на товарен автомобил, пътуващ от Германия за Йордания. Подобни опити за незаконен пренос на валута не са изолирани. По-рано този месец митничари задържаха над 86 хил. недекларирани евро на „Капитан Андреево“, укрити в чекмеджета и лични вещи на водачи.

          Третото нарушение е регистрирано на 14 февруари. При проверка на лек автомобил с турска регистрация служителите са открили 15 000 евро в подлакътника между седалките и в джобовете на шофьора. На нарушителя е съставен акт по Валутния закон, докато за първите два случая са образувани досъдебни производства под надзора на Районна прокуратура – Хасково.

          Контролът на пункта обхваща и други видове контрабанда. Преди броени дни митничари задържаха хиляди антични монети и предмети на МП „Капитан Андреево“, а в края на миналата година бе пресечен опит за трафик на благородни метали, при който митничари откриха контрабандно злато и платина за над 413 000 лева на „Капитан Андреево“.

