НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 23.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          15:36 Дечев: Няма да уволнявам разследващи по „Петрохан“15:02 Асен Василев обяви нов протест: Радев да покаже с действия, че ще се бори!14:45 Гюров: Можем да пестим от администрация, но не можем от демокрация14:07 Bitcoin падна под 65 000 долара, през последните 24 часа крипто пазарът заличи 100 млрд. долара11:46 ЦИК пита ЕК за забраната на Стоил Цицелков чрез Външно министерство11:32 Човек на Радев: Кабинетът „Гюров“ тръгна с фалстарт, чистките в МВР не са решение11:22 Кабинетът заседава днес: Министър Дечев внася искане за рокади в МВР10:40 Иван Савов за случая „Петрохан“: Постоянно излизат факти, които не се връзват с представената картина10:12 Радев пред „Берлинер Цайтунг“: Трябва да говорим с Русия10:07 Яна Алексиева: Чакаме образованието да стане надполитическа тема с мисъл за децата
          НачалоСвятИнциденти

          Мощно земетресение край Борнео разтърси региона

          Епицентърът е близо до Кота Белуд, няма данни за жертви и цунами

          23 февруари 2026 | 15:20 460
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Трус с магнитуд 7 е бил регистриран в неделя вечер край остров Борнео, информира Китайският център за земетресения. Земетресението е станало малко преди 01:00 часа местно време (19:00 часа българско).

          - Реклама -
            
            

          Епицентърът на силния трус се е намирал на 55 километра северозападно от Кота Белуд в Малайзия, като е било отчетено, че трусът е бил на дълбочина 620 км.

          Мощно земетресение удари Гърция Мощно земетресение удари Гърция

          По данни на Американската геоложка служба, магнитудът на земетресението е достигнал 7,1 по Рихтер.

          Към момента няма информация за сериозно пострадали хора или значителни материални щети, а също така не е издавано предупреждение за опасност от цунами.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Кметът на Ню Йорк наложи забрана за придвижване поради настъпваща снежна буря

          Дамяна Караджова -
          Извънредно положение, затворени пътища и очаквания за рекордни снеговалежи
          Свят

          Доналд Тръмп: Мога да направя ужасни неща с другите държави и без да налагам мита

          Христо Иванов -
          Часове по-рано Върховният съд на САЩ постанови, че законът, по силата на който Тръмп е наложил мита, не му предоставя такива правомощия.
          Политика

          Трети кръг от ядрените преговори между Иран и САЩ в Женева

          Дамяна Караджова -
          Дипломатически усилия на фона на военен натиск и сигнали за възможни компромиси
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions