Мощно земетресение край Борнео разтърси региона

Трус с магнитуд 7 е бил регистриран в неделя вечер край остров Борнео, информира Китайският център за земетресения. Земетресението е станало малко преди 01:00 часа местно време (19:00 часа българско).

Епицентърът на силния трус се е намирал на 55 километра северозападно от Кота Белуд в Малайзия, като е било отчетено, че трусът е бил на дълбочина 620 км.

По данни на Американската геоложка служба, магнитудът на земетресението е достигнал 7,1 по Рихтер.

Към момента няма информация за сериозно пострадали хора или значителни материални щети, а също така не е издавано предупреждение за опасност от цунами.