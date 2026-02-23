НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоБългария

          Клисурски: Изборите ще струват 80 млн. евро. Хасан Адемов: Хранителните пакети за уязвимите ще ги дадем сега, а не след вота

          23 февруари 2026 | 15:53 3020
          Какви са първите решения на служебната власт? Това стана ясно от изявление на Хасан Адемов и финансовия министър Георги Клисурски, след първото заседание на МС.

          Хасан Адемов – социален министър, подчерта, че има практики в социалната система, които се използват за предизборна агитация. „Ще вземем мерки“, закани се Хасан Адемов. Ще подпомогнем уязвимите групи чрез БЧК. Българските граждани от уязвимите групи ще бъдат подкрепени с хранителни пакети от първа необходимост. Подготвени са 11 пакета и утре ще дадем повече подробности. Българските граждани сега имат проблеми. Идеята е била тези пакети да се раздадат след изборите.

          Продуктите са готови и са на склад. 530 00 човека са бенифициенти на тази система. Отново за подпомагане на бедстващите – в МТСП по енергийната програма 350 000 лица са получили по 310 евро за енергийно подпомагане. Има възможност за подпомагане на ученици. 180 000 деца от първи до четвърти клас през първия срок са получили по 70 евро. Няма да допуснем тези хранителни пакети да се използват в предизборната кампания, обясни Адемов.

          Финансовият министър Георги Крисурски обясни: На първото заседание бе приета план-сметката за провеждане на изборите. Гласувани бяха 55 млн. евро. Над 35 млн. евро са за възнаграждение на членовете на комисиите. Осигурени са 12 млн. евро за охрана на изборния процес от МВР. Предвидени са средства за видеонаблюдение и заснемане, за актуализиране на списъците, разкриване на секции и всички други процеси.

          С това решение служебният кабинет изпълни един от първите си ангажименти. Следващата задача е да работим неуморно, за да проведем едни от най-честните избори в България. Ще има допълнително постановление за 10 млн. евро за хартия и паравани. План -сметката е гласувана 55 дни преди изборния ден, както е според ИК. Окончателният вариант на план-сметката ще отиде към 75-80 млн. евро.

          От краткото изявление на служебния премиер Андрей Гюров през медиите се разба, че предмет на обсъждането ще са парите за избори. „Можем да пестим от администрация, но не и от демокрация“, каза той преди началото на заседанието.

