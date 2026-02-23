НА ЖИВО
          НА ЖИВО: Първо заседание на новия Министерски съвет

          23 февруари 2026 | 14:45
          Сподели
          Министерският съвет ще проведе заседание днес, 23 февруари, от 15:00 часа. Това съобщиха от Правителствената информационна служба, без да оповестят дневния ред.

          По традиция редовните правителствени заседания се провеждат в сряда, което прави днешното свикване извънредно.

          Според публикации в медиите вероятна причина за заседанието е намерението на служебния вътрешен министър Емил Дечев да предложи освобождаването на главния секретар на Министерство на вътрешните работи.

          В петък вечерта Дечев заяви, че ще внесе предложение в Министерския съвет кабинетът да поиска от президентката Илияна Йотова да подпише указ за освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. За поста се спряга Георги Кандев – бивш шеф на ОДМВР-Благоевград, сега офицер да връзка на МВР в Сърбия и Черна гора.

          Гледайте на живо в сайта на „Евроком“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Ограничават движението в Троянския проход заради обезопасяване на скатове

          Десислава Димитрова -
          От 24 февруари поетапно ще бъде ограничавано движението в участък от Троянския проход – път II-35, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
          Политика

          Стоил Цицелков призова за ясни стандарти за гласуване и активност от ЦИК

          Десислава Димитрова -
          Бившият служебен вицепремиер по честните избори Стоил Цицелков заяви, че е необходимо възможно най-бързо да бъдат въведени ясни и професионални стандарти за правилата за гласуване.
          Политика

          Гюров пред посланика на Германия: Гарантираме финансова стабилност и честни избори

          Десислава Димитрова -
          Служебният министър-председател Андрей Гюров проведе среща с посланика на Федерална република Германия Ирене Планк. Основна тема на разговора бяха приоритетите на новия кабинет – организирането на честни избори и запазването на финансовата стабилност на страната.
          Вашият коментар
