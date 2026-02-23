НА ЖИВО: Първо заседание на новия Министерски съвет

Министерският съвет ще проведе заседание днес, 23 февруари, от 15:00 часа. Това съобщиха от Правителствената информационна служба, без да оповестят дневния ред.

По традиция редовните правителствени заседания се провеждат в сряда, което прави днешното свикване извънредно.

Според публикации в медиите вероятна причина за заседанието е намерението на служебния вътрешен министър Емил Дечев да предложи освобождаването на главния секретар на Министерство на вътрешните работи.

В петък вечерта Дечев заяви, че ще внесе предложение в Министерския съвет кабинетът да поиска от президентката Илияна Йотова да подпише указ за освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков. За поста се спряга Георги Кандев – бивш шеф на ОДМВР-Благоевград, сега офицер да връзка на МВР в Сърбия и Черна гора.

