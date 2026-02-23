Неофициално: Спорен бивш шеф в НЗОК става заместник-министър на здравеопазването

Появиха се твърдения за възможно назначение на Владимир Афенлиев за заместник-министър на здравеопазването в служебния кабинет на Андрей Гюров. Информацията идва от източници на „Фокус“, като към момента няма официално потвърждение от Министерството на здравеопазването.

Афенлиев е бил директор на дирекция „Лекарствени продукти и диетични храни“ в Национална здравноосигурителна каса в периода 2020–2025 г. Дирекцията отговаря за политиката и механизмите по финансиране и реимбурсиране на лекарствени продукти.

Според публикацията, през април 2025 г. дисциплинарен съвет в НЗОК е констатирал нарушения, включително неизпълнение на възложени задачи и забавяне на административни дейности. Посочва се, че част от пропуските са свързани с договори за отстъпки и кореспонденция с Министерство на здравеопазването и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.

Въпреки това, вместо дисциплинарно уволнение, служебното правоотношение на Афенлиев е било прекратено по споразумение, като му е изплатено обезщетение в размер на шест брутни заплати.

От Министерството на здравеопазването са заявили, че по темата е отправено запитване, което е прехвърлено към съответното звено за разглеждане. До момента няма официален отговор дали Афенлиев действително ще бъде назначен на поста заместник-министър.